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Karpaz'da yağmur yağdı, 10 dakika arayla 2 kaza meydana geldi

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Karpaz'da yağmur yağdı, 10 dakika arayla 2 kaza meydana geldi
Karpaz'da yağmur yağdı, 10 dakika arayla 2 kaza meydana geldi

İskele-Karpaz yolunda bugün 10 dakika arayla 2 kaza meydana geldi Kazalarda yaralanan 3 kişi, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

 

Kumyalı yakınlarında az önce direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yol içerisine yan yatarak durabildi.

Polis olay yerinde.

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