Karpaz'da yangın çıktı

08.11.2020 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Kaleburnu köyünün yaklaşık 3-4 km güney doğusunda, Drahona mevkiinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucu yaklaşık bir dönümlük arazi içerisinde bulunan maki bitki örtüsü ve 1 adet yabani zeytin ile Hüseyin BOYLU’ya ait 65 adet rulo balya yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.