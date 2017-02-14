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Karpaz'da yaşam süren halkın sağlığı büyük risk altında

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Karpaz'da yaşam süren halkın sağlığı büyük risk altında
KKTC’nin unutulan bir bölgesi olarak nitelendirilen Karpaz, sağlıkta büyük sorun ve sıkıntı yaşıyor.

Karpaz Bölgesinde yaşamını sürdüren halkı isyan noktasına getiren sağlık sorunlarına, Sağlık Bakanlığı ile hükümetin artık bir çare üretmesi gerektiği belirtiliyor.

Dipkarpaz’daki Sağlık Ocağında görev yapan doktorun 08.00 – 12.00 Saatlerinde görev yapması ve bundan sonra, Sağlık Ocağından ayrılması, sağlık sorunu yaşayan vatandaşı hayati risk altına sokuyor.

Dipkarpaz’da yaşamını sürdüren bir vatandaş gönderdiği mesajında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Karpaz’ daki bu sağlık sorunundan artık halk isyan ediyor. Dipkarpaz’da biliyorsunuz, doktor sadece sabah 08.00 ile 12.00 arası var. Daha sonraki saatler içinde bu bölgede yaşayan insanlar Allaha emanet bir yaşam sürüyor”

Ayni vatandaş açıklamasına devamla, “bu dakikadan sonra hasta olan veya herhangi bir sağlık sorunu yaşayan vatandaşlar, Yeni Erenköy’e gidiyor. Tabi sıkıntı büyük değilse ve vatandaş eğer yolda ölmezse, orada doktora bakınıyor. Yenierenköy’de de önceleri 24 saat bulunan doktor, artık saat 22.00 ‘a kadar var. Vakit geç ise oradan da Mağusa’ya gitmek gerekir. Tabi yine hasta yolda ölmezse” ifadesinde bulundu. 

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