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Karpaz'daki arazinin GKK verilmesiyle ilgili açıklama, "doğal ve arkeolojik sit alanı"

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Oda Karpaz'daki arazinin GKK verilmesiyle ilgili açıklama yaptı, : "doğal ve arkeolojik sit alanı"
Karpaz'daki arazinin GKK verilmesiyle ilgili açıklama, "doğal ve arkeolojik sit alanı"

Şehir Plancıları Odası, Karpaz bölgesindeki arazinin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı‘na (GKK) verilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Oda’dan yapılan açıklamada, Karpaz bölgesinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na Bakanlar Kurulu tarafından kiralanan araziler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile açıklama yapma ihtiyacının duyulduğu söylendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Söz konusu parseller ekteki Karpaz Emirnamesi gelişme haritası üzerinde kırmızı ile işaretlenen alanda olup bu alan Çevre Koruma Dairesi tarafından ilan edilen Karpaz ÖÇKB’si (Özel Çevre Koruma Bölgesi) ve Emirnameye göre Milli Park ve Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı içerisindedir.

Karpaz Emirnamesine göre; “Bu alan içerisinde kırsal manzara dokusu, kültürel ve doğal kaynakların korunması açısından zıtlık teşkil etmeyen tarımsal gelişmelere izin verilebilir. Ağaç kesilemez ve ekilemez”

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