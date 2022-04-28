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Karpaz'daki Bazı Bölgelerde Elektrik Kesintisi Olacak

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Karpaz'daki Bazı Bölgelerde Elektrik Kesintisi Olacak
Karpaz'daki Bazı Bölgelerde Elektrik Kesintisi Olacak

Karpaz bölgesinde yarın yaklaşık 6 saat elektrik kesintisi olacak.

Elektrik şebekesindeki bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Marina ve Dipkarpaz köyünün büyük bölümüne, Dipkarpaz’a, Zaferburnu’na, Dipkarpaz köyüyle Zaferburnu arasında kalan tesislere, Dipkarpaz köyü ağıllar bölgesine, Sipahi’nin küçük bölümüne, Tanyel, Zeytinlik ve Döveç sitelerine elektrik verilemeyecek.

Elektriğin çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği belirtilirken, vatandaşlardan şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi.

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