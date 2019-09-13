Karpaz’daki Kıbrıslı Rum öğrencilere ‘tam gün’ eğitim

Kıbrıs’ın kuzeyinde yer alan Rizokarpaso (Karpaz) okullarında Kıbrıslı Rum öğrenciler ilk kez yabancı dil, bilgisayar, dans ve sanat gibi öğleden sonra faaliyetleri yapacaklar.

Kıbrıs’ın kuzeyinde yer alan Rizokarpaso (Karpaz) okullarında Kıbrıslı Rum öğrenciler ilk kez yabancı dil, bilgisayar, dans ve sanat gibi öğleden sonra faaliyetleri yapacaklar.

Kıbrıs Eğitim Bakanlığı’nın “Ulusal Bağımlılık Otoritesi”nin işbirliğinde Ekim ayında bu programı başlatacağı açıklandı.

Rİzokarpaso okullarında (anaokul ilk okul ve lise), geçen senekinden iki fazla toplam 43 öğrenci var.

İnsani Konular ve Yurtdışında Yaşayan Kişiler Komiseri Fotis Fotiou, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) yaptığı açıklamada, altı çocuğu olan bir ailenin daha Rİzokarpaso’ya dönmeyi istediklerini, bunun öğrencilerin sayısının 49’a yükselteceğini ve cesaret verici olduğunu söyledi.



Fotiou, ailenin başvurusunun var olan yasalar çerçevesinde en kısa zamanda değerlendirileceğini bildirdi.



Komiser Fotiou, Perşembe günü okulları gezdi ve öğrencilerle, öğretmenlerle ve ebeveynlerle konuşma, görüş alışı yapma ve öneri dinleme fırsatı buldu.



Ziyareti sırasında Fotiou ve yardımcılarına altyapı ve aletlerle ilgili ihtiyaçlar hakkında bilgi verildi. Hava koşullarına bağlı olarak bütün kapı ve pencerelerin acilen değiştirilmesi gerektiğini belirten Fotiou, bütçenin onaylandığını ve binalarla ilgili ihtiyaçların hemen halledileceğini, lise bahçesine bir baraka yapılması gerektiğini, bunun da Kıbrıs Spor Teşkilatı’yla görüşüleceğini, okulun mimarisinden dolayı barakanın yapılmasının biraz zaman alınacağını duyurdu.



Komiser Fotiou, ana okul öğrencileri için bir oyun alanı inşa edileceğini, tüm oyuncaklarını ve özellikle zeminin hükümet tarafından satın alınacağını ve bunların Rİzokarpaso’ya gönderilmesi için UNFICYO’ten yeşil ışık beklendiğini söyledi.



Ana okulunda bir öğretmen olduğunu ve ikincisinin en kısa sürede atanacağını, ilkokulun üç öğretmeni bulunduğunu, tüm gün okulun iki ve lisenin 18 öğrencisi olduğunu, on birinin çalışmaya başlamak için işgal bölgelerindeki rejimin engellemeleri yüzünden hala UNFICYP’den izin beklediklerini duyurdu.