  • BIST 103.072
  • Altın 272,596
  • Dolar 5,6668
  • Euro 6,2796
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Karpaz’daki Kıbrıslı Rum öğrencilere ‘tam gün’ eğitim

» »
Kıbrıs’ın kuzeyinde yer alan Rizokarpaso (Karpaz) okullarında Kıbrıslı Rum öğrenciler ilk kez yabancı dil, bilgisayar, dans ve sanat gibi öğleden sonra faaliyetleri yapacaklar
Karpaz’daki Kıbrıslı Rum öğrencilere ‘tam gün’ eğitim

Kıbrıs’ın kuzeyinde yer alan Rizokarpaso (Karpaz) okullarında Kıbrıslı Rum öğrenciler ilk kez yabancı dil, bilgisayar, dans ve sanat gibi öğleden sonra faaliyetleri yapacaklar.

Kıbrıs’ın kuzeyinde yer alan Rizokarpaso (Karpaz) okullarında Kıbrıslı Rum öğrenciler ilk kez yabancı dil, bilgisayar, dans ve sanat gibi öğleden sonra faaliyetleri yapacaklar.

Kıbrıs Eğitim Bakanlığı’nın “Ulusal Bağımlılık Otoritesi”nin işbirliğinde Ekim ayında bu programı başlatacağı açıklandı.

Rİzokarpaso okullarında (anaokul ilk okul ve lise), geçen senekinden iki fazla toplam 43 öğrenci var.
İnsani Konular ve Yurtdışında Yaşayan Kişiler Komiseri Fotis Fotiou, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) yaptığı açıklamada, altı çocuğu olan bir ailenin daha Rİzokarpaso’ya dönmeyi istediklerini, bunun öğrencilerin sayısının 49’a yükselteceğini ve cesaret verici olduğunu söyledi.

Fotiou, ailenin başvurusunun var olan yasalar çerçevesinde en kısa zamanda değerlendirileceğini bildirdi.

Komiser Fotiou, Perşembe günü okulları gezdi ve öğrencilerle, öğretmenlerle ve ebeveynlerle konuşma, görüş alışı yapma ve öneri dinleme fırsatı buldu.

Ziyareti sırasında Fotiou ve yardımcılarına altyapı ve aletlerle ilgili ihtiyaçlar hakkında bilgi verildi. Hava koşullarına bağlı olarak bütün kapı ve pencerelerin acilen değiştirilmesi gerektiğini belirten Fotiou, bütçenin onaylandığını ve binalarla ilgili ihtiyaçların hemen halledileceğini, lise bahçesine bir baraka yapılması gerektiğini, bunun da Kıbrıs Spor Teşkilatı’yla görüşüleceğini, okulun mimarisinden dolayı barakanın yapılmasının biraz zaman alınacağını duyurdu.
 
Komiser Fotiou, ana okul öğrencileri için bir oyun alanı inşa edileceğini, tüm oyuncaklarını ve özellikle zeminin hükümet tarafından satın alınacağını ve bunların Rİzokarpaso’ya gönderilmesi için UNFICYO’ten yeşil ışık beklendiğini söyledi.

Ana okulunda bir öğretmen olduğunu ve ikincisinin en kısa sürede atanacağını, ilkokulun üç öğretmeni bulunduğunu, tüm gün okulun iki ve lisenin 18 öğrencisi olduğunu, on birinin çalışmaya başlamak için işgal bölgelerindeki rejimin engellemeleri yüzünden hala UNFICYP’den izin beklediklerini duyurdu. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çatalköy'de 540 metre kuralı felaketi önledi13 Eylül 2019 Cuma 17:57
  • KOOPBANK’tan kredi faiz oranı indirimi13 Eylül 2019 Cuma 17:33
  • “Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı Tasarısı”yla ilgili görüş ve öneri sunma süresi 19 Eylül’de sona eriyor13 Eylül 2019 Cuma 17:04
  • KKTC’nin topografik haritaları yenileniyor13 Eylül 2019 Cuma 17:02
  • içişleri bakanlığı: “Askeri birlikteki patlama nedeniyle 39 numaralı av bölgesinde zaruri düzenlemeye gidildi”13 Eylül 2019 Cuma 16:51
  • Lefkoşa ve Gazimağusa’da bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak13 Eylül 2019 Cuma 16:47
  • Analizlerde bu hafta ithal ve yerli ürünlerin tümü temiz13 Eylül 2019 Cuma 16:40
  • Lute’dan Akıncı’ya yapıcı çabaya bağlılığından dolayı teşekkür13 Eylül 2019 Cuma 16:29
  • Çavuşoğlu’nun Kapalı Maraş açıklaması Rum basınında13 Eylül 2019 Cuma 16:19
  • Dünya Basın Konseyleri Birliği Başkanlığı’na yeniden Şule Aker seçildi13 Eylül 2019 Cuma 16:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti