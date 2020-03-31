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"Karpaz’daki Rumlar için çözümler aranıyor"

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"Karpaz’daki Rumlar için çözümler aranıyor"
"Karpaz’daki Rumlar için çözümler aranıyor"

 Rum basını, Karpaz bölgesinde yer alan 15 köyün, Korona virüs sebebiyle karantinaya alınmasının bölgede yaşayan ve “mahsurlar” olarak adlandırılan kişiler konusunda endişeye yol açtığını yazdı.
 

Fileleftheros gazetesi, Karpaz bölgesinde Korona virüs vakalarında artış tespit edilmesinin ardından uygulamaya giren karantinanın bölgede yaşayan 300’den fazla Kıbrıslı Rum’un hayatını da etkilediğini yazdı.
 

Gazete, bölgedeki “mahsurlara” Güney Kıbrıs’tan gönderilen yiyecek yardımına geçtiğimiz hafta izin verilmediğini, ilaç sevkiyatının ise sorunsuz gerçekleştiğini belirtirken,

Rum hükümetinin bölgede yaşayan mahsurlara konserve gıda yardımının mümkün olup olmadığını araştıracağını, ayrıca gıda alımı için ödenek verilmesi konusunun da gündemde olduğunu aktardı.
 

Konuya ilişkin gazeteye açıklamada bulunan Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, bölgeye ilaç sevkiyatının bu hafta da sorunsuz yapılacağını, hatta cumaya kalmadan yarın gerçekleştirilmesi ihtimali olduğunu vurguladı.

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