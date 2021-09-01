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Karpaz'ı tehdit eden fuel oil deniz dibine çöktü

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KIB-TEK Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu, Suriye’den sızıp ada sahillerine yaklaşan ‘Fuel Oil’in büyük bir bölümünün, akışkanlık ısısının altına düşen deniz suyu sıcaklığı nedeniyle katılaşarak denizin dibine çöktüğünü ifade etti.
Karpaz'ı tehdit eden fuel oil deniz dibine çöktü

KIB-TEK Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu, Suriye’den sızıp ada sahillerine yaklaşan ‘Fuel Oil’in büyük bir bölümünün, akışkanlık ısısının altına düşen deniz suyu sıcaklığı nedeniyle katılaşarak denizin dibine çöktüğünü ifade etti.

Avcıoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden fotoğrafla desteklediği şöyle bir paylaşımda bulundu:

Suriye'den sızıp ülkemize kadar gelen Fuel Oil'in büyük bir bölümü, akışkanlık ısısının altına düşen deniz suyu sıcaklığı sebebiyle katılaşarak deniz dibine çöktü.
Deniz yüzeyinde kalan Fuel Oil ise Karpaz Burnunu büyük oranda pas geçti ve akıntı ile birlikte heraketine devam ediyor..


#Kırmızı Halka: Kalın blok halinde Fuel Oil tabakası...
#Pembe Halka: Mağusa Körfezinde kalan az miktarda Fuel Oil...
#Mavi Halka: Zafer Burnunun Kuzeyine geçip akıntı ile yayılmaya başlayan Fuel Oil...

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