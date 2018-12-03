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Karpaz'ı yasa boğan ölüm

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Karpaz'ı yasa boğan ölüm
Karpaz'ı yasa boğan ölüm

Kumyalı Spor Kulübü Başkanı  54 yaşındaki Ahmet Yekta'nın dün aniden fenalaşarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yekta’nın cenazesi  bugün ikindi namazından sonra Kumyalı köyü mezarlığında defnedileceği bildirildi.

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