Karpaz'ı yasa boğan ölüm

Kumyalı Spor Kulübü Başkanı 54 yaşındaki Ahmet Yekta'nın dün aniden fenalaşarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yekta’nın cenazesi bugün ikindi namazından sonra Kumyalı köyü mezarlığında defnedileceği bildirildi.
Kumyalı Spor Kulübü Başkanı 54 yaşındaki Ahmet Yekta'nın dün aniden fenalaşarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yekta’nın cenazesi bugün ikindi namazından sonra Kumyalı köyü mezarlığında defnedileceği bildirildi.
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