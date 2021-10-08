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Karpaz'ın bazı bölgelerde internet kesintisi!

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Telekominikasyon Dairesi’nin İskele-Mehmetçik arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle hasar gören fiber optik kablonun tamir edilmesi için Cumartesi günü çalışma yapacağını duyurdu
Karpaz'ın bazı bölgelerde internet kesintisi!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Telekominikasyon Dairesi’nin İskele-Mehmetçik arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle hasar gören fiber optik kablonun tamir edilmesi için Cumartesi günü çalışma yapacağını duyurdu

Çalışma 09:00-12:00 saatleri arasında yapılacak

Bakanlık çalışmanın 09 Ekim Cumartesi günü 09:00-12:00 saatleri arasında yapılacağını duyurdu

Yapılacak olan çalışma esnasında Büyükkonuk- Ziyamet- Mehmetçik- Kaleburnu- Bafra- YeniErenköy- Dipkarpaz bölge santrallerinden hizmet alan abonelerimizin ses ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacaktır.

Yapılacak olan kesintiden dolayı abonelerimizden anlayış bekler gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz.

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