Karpaz'ın bazı bölgelerde internet kesintisi!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Telekominikasyon Dairesi’nin İskele-Mehmetçik arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle hasar gören fiber optik kablonun tamir edilmesi için Cumartesi günü çalışma yapacağını duyurdu
Çalışma 09:00-12:00 saatleri arasında yapılacak
Bakanlık çalışmanın 09 Ekim Cumartesi günü 09:00-12:00 saatleri arasında yapılacağını duyurdu
Yapılacak olan çalışma esnasında Büyükkonuk- Ziyamet- Mehmetçik- Kaleburnu- Bafra- YeniErenköy- Dipkarpaz bölge santrallerinden hizmet alan abonelerimizin ses ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacaktır.
Yapılacak olan kesintiden dolayı abonelerimizden anlayış bekler gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz.
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