Karpuz 2,5 TL kilosu raflarda

Kıbrıs'ın yaz aylarında vazgeçilmez meyvesi olan Karpuz havların ısınması ile raflarda yerini almaya başladı.
Kıbrıs'ta yaz mevsiminde özellikle hellim ile birlikte tüketilen Karpuz raflarda 2,5 TL kilosu fiyat ile yerini aldı.
Kıbrıs'ın yaz aylarında vazgeçilmez meyvesi olan Karpuz havların ısınması ile raflarda yerini almaya başladı.
Kıbrıs'ta yaz mevsiminde özellikle hellim ile birlikte tüketilen Karpuz raflarda 2,5 TL kilosu fiyat ile yerini aldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.