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Karpuz 2,5 TL kilosu raflarda

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Karpuz 2,5 TL kilosu raflarda
Karpuz 2,5 TL kilosu raflarda

Kıbrıs'ın yaz aylarında vazgeçilmez meyvesi olan Karpuz havların ısınması ile raflarda yerini almaya başladı.

Kıbrıs'ta yaz mevsiminde özellikle hellim ile birlikte tüketilen Karpuz raflarda 2,5 TL kilosu fiyat ile yerini aldı.

 

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