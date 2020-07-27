Karpuz kalp ve damar hastalıklarından koruyucudur

Yaz mevsimi ile birlikte rengarenk meyvelerin raflarda yerlerini aldığını ve her farklı renk meyvenin farklı faydalarından söz etmenin mümkün olacağını belirten Perçinci, meyvelerin lezzet ile birlikte vücut için faydalı birçok vitamin ve minerali sağladığını ifade etti. “Yaz meyvelerinin ortak özellikleri içerdikleri su miktarlarının yüksek oranda olmasıdır” diyen Perçinci, yaz meyvelerinden karpuz ve kavunun faydaları ile ilgili bilgilendirmesine şöyle devam etti;

Karpuz sporcular için kaybedilen mineralleri yerine koyabilmede en hızlı besin

Dünya geneline bakıldığında tüketimi ve üretimi oldukça fazla olan karpuz, domatesten sonra en fazla üretimi yapılan meyve türüdür. Su içeriği yaklaşık olarak %92 civarındadır. 100 gram karpuz, vücuda yaklaşık olarak 30 kilokalori enerji sağlar. Bir porsiyonu 200 gram kadar ve yaklaşık olarak bir ince dilimdir. Bu miktardaki karpuz 60 kilokalorilik standart bir meyve değişimine denk gelir. 100 gram karpuz 8 gram karbonhidrat, 0.6 gram protein, 0.2 gram yağ içerir. Vitamin ve mineral içeriği de oldukça yüksektir ve 100 gram karpuz günlük C vitamini gereksiniminin %14'ünü, A vitamini gereksiniminin %12'sini, potasyum mineraline olan gereksinimin %3'ünü, magnezyum gereksiniminin %2'sini ve B1, B5, B6 vitaminlerine olan gereksinimin %2'sini karşılar. Karotenoidler açısından oldukça zengindir. Özellikle likopen ve beta karoten adlı karotenoidler ile önemli bir aminoasit türü olan sitrülinin değerli bir kaynağı olduğundan sağlık açısından pek çok faydayı da beraberinde getirir. Faydaları şu şekilde özetlenebilir: kansere karşı savaşır, kalp ve damar hastalıklarından koruyucudur, cilt sağlığını geliştirir, sporcular için kaybedilen mineralleri yerine koyabilmede en hızlı besindir, dehidratasyonu önler.

Kavun su oranından dolayı gebelikte beslenme ve sporcu beslenmesinde önemi büyük

Kavun düşük kalorili ve oldukça lifli bir besindir. 150 gram yani bir porsiyon kavunda 1,5 gram lif bulunmaktadır. Lif içeriği yüksek olan bu meyve bağırsakların çalışmasına yardımcı olmaktadır. Pek çok sarı ve turuncu meyve beta karoten açısından zengindir. Beta karoten kolaylıkla A vitaminine dönüşebilen bir bileşendir, bu özelliği ile göz sağlığına olumlu etkiler vermektedir. Beta karotenin katarakt oluşumunu engelleyebileceği yine yapılan bazı araştırmalarda görülmüştür. Ayrıca kavundaki beta karoten kuvvetli bağışıklık ve genel sağlık bakımından çok faydalıdır.

İçerdiği A,B,D vitamini, lif ve su oranından dolayı gebelikte beslenme ve sporcu beslenmesinde önemi büyük olup, özel durumlarda beslenme menülerinde yerini almaktadır. Cilt sağlığı ve kalp damar hastalıklarından korunmada da etkili olduğu düşünülmektedir ancak içerdiği meyve şekeri oranından ötürü diyabetik kişilerden açlık kan şekeri seviyeleri göz önünde bulundururlarak porsiyon ayarlanmalıdır. Besin içeriği olarak 100 gramı ortalama; 34 Kcal , 8,6 g karbonhidrat, 0,84 gr protein ve 0,19 g yağ içermektedir.