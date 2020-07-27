  • BIST 1.196
  • Altın 429,340
  • Dolar 6,8443
  • Euro 8,0461
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAGüney’de 4 yeni vaka

Karpuz kalp ve damar hastalıklarından koruyucudur

» »
   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak Perçinci, yaz meyvelerinden karpuz ve kavunun faydaları hakkında bilgilendirmeler yaptı.
Karpuz kalp ve damar hastalıklarından koruyucudur

  Yaz mevsimi ile birlikte rengarenk meyvelerin raflarda yerlerini aldığını ve her farklı renk meyvenin farklı faydalarından söz etmenin mümkün olacağını belirten Perçinci, meyvelerin lezzet ile birlikte vücut için faydalı birçok vitamin ve minerali sağladığını ifade etti. “Yaz meyvelerinin ortak özellikleri içerdikleri su miktarlarının yüksek oranda olmasıdır” diyen Perçinci, yaz meyvelerinden karpuz ve kavunun  faydaları ile ilgili bilgilendirmesine şöyle devam etti;

Karpuz sporcular için kaybedilen mineralleri yerine koyabilmede en hızlı besin

Dünya geneline bakıldığında tüketimi ve üretimi oldukça fazla olan karpuz, domatesten sonra en fazla üretimi yapılan meyve türüdür. Su içeriği yaklaşık olarak %92 civarındadır. 100 gram karpuz, vücuda yaklaşık olarak 30 kilokalori enerji sağlar. Bir porsiyonu 200 gram kadar ve yaklaşık olarak bir ince dilimdir. Bu miktardaki karpuz 60 kilokalorilik standart bir meyve değişimine denk gelir. 100 gram karpuz 8 gram karbonhidrat, 0.6 gram protein, 0.2 gram yağ içerir. Vitamin ve mineral içeriği de oldukça yüksektir ve 100 gram karpuz günlük C vitamini gereksiniminin %14'ünü, A vitamini gereksiniminin %12'sini, potasyum mineraline olan gereksinimin %3'ünü, magnezyum gereksiniminin %2'sini ve B1, B5, B6 vitaminlerine olan gereksinimin %2'sini karşılar. Karotenoidler açısından oldukça zengindir. Özellikle likopen ve beta karoten adlı karotenoidler ile önemli bir aminoasit türü olan sitrülinin değerli bir kaynağı olduğundan sağlık açısından pek çok faydayı da beraberinde getirir. Faydaları şu şekilde özetlenebilir: kansere karşı savaşır, kalp ve damar hastalıklarından koruyucudur, cilt sağlığını geliştirir, sporcular için kaybedilen mineralleri yerine koyabilmede en hızlı besindir, dehidratasyonu önler.

Kavun su oranından dolayı gebelikte beslenme ve sporcu beslenmesinde önemi büyük

Kavun düşük kalorili ve oldukça lifli bir besindir. 150 gram yani bir porsiyon kavunda 1,5 gram lif bulunmaktadır. Lif içeriği yüksek olan bu meyve bağırsakların çalışmasına yardımcı olmaktadır.  Pek çok sarı ve turuncu meyve beta karoten açısından zengindir. Beta karoten kolaylıkla A vitaminine dönüşebilen bir bileşendir, bu özelliği ile göz sağlığına olumlu etkiler vermektedir. Beta karotenin katarakt oluşumunu engelleyebileceği yine yapılan bazı araştırmalarda görülmüştür. Ayrıca kavundaki beta karoten kuvvetli bağışıklık ve genel sağlık bakımından çok faydalıdır.

İçerdiği A,B,D vitamini, lif ve su oranından dolayı gebelikte beslenme ve sporcu beslenmesinde önemi büyük olup, özel durumlarda beslenme menülerinde yerini almaktadır. Cilt sağlığı ve kalp damar hastalıklarından korunmada da etkili olduğu düşünülmektedir ancak içerdiği meyve şekeri oranından ötürü diyabetik kişilerden açlık kan şekeri seviyeleri göz önünde bulundururlarak porsiyon ayarlanmalıdır. Besin içeriği olarak 100 gramı ortalama; 34 Kcal , 8,6 g karbonhidrat, 0,84 gr protein ve 0,19 g yağ içermektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Öğretim Üyesi Görkem “Öfke Kontrolü” ile ilgili bilgilendirmeler yaptı14 Temmuz 2020 Salı 19:13
  • LAÜ Öğretim Üyesi Görkem “Öfke Kontrolü” ile ilgili bilgilendirmeler yaptı14 Temmuz 2020 Salı 14:45
  • LAÜ Öğretim Üyesi Merdan COVID-19 ile ilgili güncel gelişmeleri paylaştı12 Temmuz 2020 Pazar 16:47
  • LAÜ Akademisyenleri çalışmalarında Lefkoşa - Suriçi butik otel örneklerini ele aldılar10 Temmuz 2020 Cuma 17:26
  • Besin tercihleri ve yaşam tarzı ile iştahımızı kontrol altına alabiliriz09 Temmuz 2020 Perşembe 19:20
  • LAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. İskifoğlu Sosyal medya bağımlılığı ve yaşadığımız yüzyılın tehlikelerine değindi07 Temmuz 2020 Salı 16:47
  • LAÜ Akademisyeni Hablemitoğlu Pandemi Sürecindeki Ebeveyn Çocuk İlişkisinin önemine dikkat çekti05 Temmuz 2020 Pazar 20:10
  • LAÜ Akedemisyeni Aslay, suda boğulan kişi için ilk yardım müdahalelerini anlattı28 Haziran 2020 Pazar 16:18
  • Pandemi dönemindeki fiziksel aktivite kısıtlanması kas-iskelet sistemi ağrılarında artışa yol açtı27 Haziran 2020 Cumartesi 17:28
  • Pandemi dönemindeki fiziksel aktivite kısıtlanması kas-iskelet sistemi ağrılarında artışa yol açtı25 Haziran 2020 Perşembe 19:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti