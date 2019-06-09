Şöyle yaz sıcaklarında bandıra bandıra yiyebileceğimiz, tatlı mı tatlı sulu mu sulu olgun bir karpuzu seçebilmeyi şansa bırakmamak lazım. Birçoğumuz karpuz seçerken birkaç şaplak atıp, o tok sesi duyunca kasaya yöneliyoruz ama asıl dikkat etmemiz gereken önemli noktaları kaçırıyoruz. Ancak birkaç küçük tüyoyla artık biz de kesmek zorunda kalmadan karpuzun iyi olup olmadığını anlayabiliriz!