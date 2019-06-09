Karpuz sezonu açıldı işte mükemmel karpuzu seçmenin en basit yöntemleri!
Şöyle yaz sıcaklarında bandıra bandıra yiyebileceğimiz, tatlı mı tatlı sulu mu sulu olgun bir karpuzu seçebilmeyi şansa bırakmamak lazım. Birçoğumuz karpuz seçerken birkaç şaplak atıp, o tok sesi duyunca kasaya yöneliyoruz ama asıl dikkat etmemiz gereken önemli noktaları kaçırıyoruz. Ancak birkaç küçük tüyoyla artık biz de kesmek zorunda kalmadan karpuzun iyi olup olmadığını anlayabiliriz!
Kelek karpuzlara savaş açtık! İşte Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit yöntemleri!
09 Haziran 2019 Pazar 15:22
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