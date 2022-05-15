Karpuzda verimin yüksek olması bekleniyor

Karpuz üretimi ülkemizde de yıllardan beri yapılmakta..
Peki karpuz üreticileri, bu yılki ürün ve fiyat konusunda neler düşünüyor.
Yıldırım köyünde uzun yıllardır karpuz üretimi yapan Osman Cantaş, bu sorulara yanıtlar verdi....
Kilosu yaklaşık 25 Türk Lirası’ndan alıcı bulan karpuzun fiyatının birkaç hafta sonra düşeceğini aktaran Cantaş, örtü altında yetişen karpuzlarda istenilen verimi alamadıklarını ancak açıkta yetişen karpuzlarda verimin yüksek olmasının beklendiğini söyledi.
Karpuzda fiyatın düşeceğini ancak kavunda düşüş yaşanmayacağını dile getiren Cantaş, yer altı su kaynaklarının azalmasıyla birlikte üretimin her geçen gün azaldığını ifade etti. BRT
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