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Karpuzun faydaları nelerdir? İşte karpuzun vücuda yararları

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Aslında karpuzun sadece su ve şeker olduğu inancına rağmen, karpuz aslında besleyici bir besin maddesidir.
Karpuzun faydaları nelerdir? İşte karpuzun vücuda yararları

Yüksek seviyede vitamin, mineral ve antioksidanlar ve az miktarda kalori sağlar. Peki karpuzun faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Karpuzun eski Mısırlılara uzanan binlerce yıllık tarihi bulunur. 7. yüzyılda Hindistan’da karpuz ekiliyordu, 10. yüzyıla doğru Çin’e ulaştı ve bugün dünyanın birçok ülkesinde üretilmeye devam ediyor. Ülkemiz de bunlardan birisidir. Özellikle Marmara ve Çukurova Bölgeleri en önemli karpuz ekim yerleridir. Karpuz, A, B6 ve C vitaminleri, çok sayıda likopen, antioksidan ve amino asit içerir. Sağlık açısından faydaları oldukça fazladır. Şimdi haberimizde bu faydalardan bazılarını anlatmaya çalışacağız. İşte karpuzun faydaları…

KARPUZ NEDİR?

Karpuz, Güney Afrika'ya özgü asma benzeri bir çiçekli bitkide yetişen bir meyvedir. Kökleri başlangıçta kazık kök olup daha sonra saçak kök şeklinde olan, gövdesi tüylü ve 3-4 metre uzayabilen serinletici bir yaz sebzesidir. Çoğu insanın bir meyve olarak bilmesine rağmen, meyvesi yenen bir sebzedir. Tek yıllık otsu bir bitkidir. Mısır’ın Nil Nehri Vadisi’nde ve nihayetinde Çin’de yaklaşık 1000 yıl önce ekilmiştir.

KARPUZUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram karpuz yaklaşık olarak aşağıdakileri içerir:

Su: 91,45 g
Enerji: 30 Kcal
Karbonhidratlar: 7.6 g
Protein: 0.6 g
Toplam yağ: 0,15 g
Kolesterol: 0 mg
Diyet lifi: 0,4 g
Folat: 3 µg
Niasin: 0.178 mg
Pantotenik asit: 0.221 mg
Piridoksin: 0,045 mg
Tiamin: 0,033 mg
A vitamini: 569 IU
C vitamini: 8,1 mg
E vitamini: 0.05 mg
B6 Vitamini: 0,1 mg
Sodyum: 1 mg
Potasyum: 112 mg
Kalsiyum: 7 mg
Bakır: 42 µg
Demir: 0,24 mg
Magnezyum: 10 mg
Manganez: 0,038 mg
Çinko: 0.10 mg
Karoten-alfa: 303 µg
Kripto-ksantin-beta: 78 µg
Lutein-zeaksantin: 8 µg
Likopen: 4532 µg
Sitrülin: 250 mg

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KARPUZUN FAYDALARI

Karpuzun insan sağlığı için faydalarından bazıları şunlardır:

Dehidrasyonu önler

Uluslararası bir araştırma, karpuzun %92 oranında sudan oluştuğunu ve bunun hem vücut ısısın hem de kan basıncının azaltılmasında etkili olduğunu ortaya koymuştur. Aynı zamanda sıcak yaz aylarında vücudunuzu nemlendirmeye yardımcı olur. Karpuzlardaki yüksek su miktarı, sıcak yaz günlerinde vücudunuzu daha da soğutan ter formunda aşırı sıvı salınımını da uyarır.

Kan basıncını düzenler

Karpuz suyunun hipertansiyonu olan obez kişilerde kan basıncını düşürücü önemli bir rol oynadığını bildirilmiştir. Ayrıca, karpuzlarda mevcut olan potasyum ve magnezyum miktarı kan basıncını düşürmede önemli bir rol oynar.

Kalbin için iyi

Karpuzlar, muhteşem kırmızı renklerini, aynı domates gibi güçlü antioksidan likopenlere borçludur. Son yıllarda, likopen, bilim insanları tarafından kardiyovasküler sağlık için özellikle önemli bir besin maddesi olarak kabul edilmektedir. Karpuz gibi likopen bakımından zengin gıdaların tüketimi, bir damar genişletici olarak hareket ederek kan akışındaki bir iyileşmeye bağlanmıştır ve potansiyel olarak LDL’yi, yani kötü kolesterolü düşürme kabiliyetini göstermiştir, yani likopen kalbiniz için iki kat daha iyidir.

Kemiklerinizi güçlendirir

Likopen bakımından zengin gıdaların bir başka yararı, diğer sağlık sorunlarının yanı sıra, kemik sorunlarına yol açabilecek oksidatif stresi azaltarak kemik sağlığını iyileştirmeleridir. Son çalışmalar, likopenin, özellikle menopoz sonrası kadınlarda, osteoporozun önlenmesi ve yönetimi için alternatif bir doğal tedavi sağlayabileceğini göstermiştir.

lsc.jpg

 

 

KARPUZUN FAYDALARI

Karpuzun insan sağlığı için faydalarından bazıları şunlardır:

Dehidrasyonu önler

Uluslararası bir araştırma, karpuzun %92 oranında sudan oluştuğunu ve bunun hem vücut ısısın hem de kan basıncının azaltılmasında etkili olduğunu ortaya koymuştur. Aynı zamanda sıcak yaz aylarında vücudunuzu nemlendirmeye yardımcı olur. Karpuzlardaki yüksek su miktarı, sıcak yaz günlerinde vücudunuzu daha da soğutan ter formunda aşırı sıvı salınımını da uyarır.

Kan basıncını düzenler

Karpuz suyunun hipertansiyonu olan obez kişilerde kan basıncını düşürücü önemli bir rol oynadığını bildirilmiştir. Ayrıca, karpuzlarda mevcut olan potasyum ve magnezyum miktarı kan basıncını düşürmede önemli bir rol oynar.

Kalbin için iyi

Karpuzlar, muhteşem kırmızı renklerini, aynı domates gibi güçlü antioksidan likopenlere borçludur. Son yıllarda, likopen, bilim insanları tarafından kardiyovasküler sağlık için özellikle önemli bir besin maddesi olarak kabul edilmektedir. Karpuz gibi likopen bakımından zengin gıdaların tüketimi, bir damar genişletici olarak hareket ederek kan akışındaki bir iyileşmeye bağlanmıştır ve potansiyel olarak LDL’yi, yani kötü kolesterolü düşürme kabiliyetini göstermiştir, yani likopen kalbiniz için iki kat daha iyidir.

Kemiklerinizi güçlendirir

Likopen bakımından zengin gıdaların bir başka yararı, diğer sağlık sorunlarının yanı sıra, kemik sorunlarına yol açabilecek oksidatif stresi azaltarak kemik sağlığını iyileştirmeleridir. Son çalışmalar, likopenin, özellikle menopoz sonrası kadınlarda, osteoporozun önlenmesi ve yönetimi için alternatif bir doğal tedavi sağlayabileceğini göstermiştir.

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