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Karpuzun fiyatı yükselince çözümü IBAN’da buldu: Satışları ikiye katladık

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Karpuzun fiyatı yükselince çözümü IBAN’da buldu: Satışları ikiye katladık
Karpuzun fiyatı yükselince çözümü IBAN’da buldu: Satışları ikiye katladık

İstanbul’da kamyonet içerisinde karpuz satışı yapan bir vatandaş fiyatların artması ve vatandaşların üzerinde nakit taşımamaları nedeniyle IBAN üzerinden satış yapmaya başladı. Karpuz satıcısı, IBAN uygulamasının dikkat çektiğini ve karpuz satışlarının arttığını belirtti.

Sancaktepe’de yol kenarına park ettiği kamyonet içerisinde karpuz satışı yapan Mikail Kantar isimli vatandaş, karpuzun kilosunun 20 liraya ulaşması sonrası IBAN üzerinden satış yapmaya başladı. Vatandaşların üzerinde nakit taşımamaları nedeniyle satışlarının düştüğünü belirten satıcı, IBAN yoluyla hem dikkat çektiğini hem de satışlarını arttırdığını belirtti. Kantar, IBAN üzerinden satış işlemi sonrası çoğu kişinin market yerine kendisini tercih ettiğini söyledi.

Sezonun ilk karpuzları olması nedeniyle kilosunun 20 liradan satışa sunulduğunu belirten Mikail Kantar, “Çoğu vatandaş üzerinden nakit para taşımıyor. Biz de bunu düşünerek IBAN üzerinden satışa başladık. Tabi satışları da etkiledi. Satışları ikiye katladık. İyi bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Çoğu kişi IBAN yazısını görünce marketten değil de bizden alıyor” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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