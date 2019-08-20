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Kars Belediye Başkanı Bilgen savcılığa çağrıldı

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Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasının ardından Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen avukatları aracılığı ile savcılığa çağrıldı.
Kars Belediye Başkanı Bilgen savcılığa çağrıldı

Dün İçişleri Bakanlığı kararıyla üç büyükşehir belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasının ardından Kars Belediye Başkanı Bilgen de savcılığa çağrıldı. Bilgen karara sosyal medyadan yanıt verdi.

 

Bilgen, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca avukatları aracılığıyla ifadeye çağrılmasının ardından Twitter üzerinden, "Hakkımda 'silahlı örgüt kurmak ve yönetmek' iddiasıyla yeni bir dosya hazırlığını duyuyor onlara da 'kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak mutlaka'parçasını armağan ediyorum" paylaşımı yaptı.

Bilgen, mesajında ayrıca "Eğer Kars’a da kayyım atamayı düşünürlerse yıllardır şehri soymalarına göz yumulan isimleri tavsiye ederim. Hem bir bürokrat alacaklılarla uğraşmamış olur hem hırsızlar 900 personeli naylon ihalelerle falan meşgul etmeden cebini doğrudan dolduru" ifadesini kullandı.

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