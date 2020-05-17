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Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen’e kurşun fotoğrafıyla tehdit

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Eski Milletvekili Mahmut Alınak‘ın oğlu avukat Bişar Abdi Alınak, sosyal medya hesabından Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen‘in kurşun fotoğrafıyla tehdit edildiğine dair bir tweet paylaştı.
Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen’e kurşun fotoğrafıyla tehdit

Alınak tweetinde suç durusunda bulunacaklarını söyledi. Alınak, “Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen’e gönderilen tehdit mesajı.Trollerle suni gündem oluşturup Kayyım atamak isteyen aklın yarattığı sonuç işte bu! Bu zihniyetin cezalandırılması için suç duyurusunda bulunacağız.” dedi. Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen de kendisine yönelik yapılan tehdide Alınak’ın tweetini alıntılayarak, “15 yıl önce MAZLUMDER çalışmalarında da benzer tehditlere tanıklık ettik.Onlar alışkanlıklarından vazgeçmediği gibi bizim açımızdan da değişen bir şey olmadı. Demirden korkan trene binmez” yanıtını verdi.173540093-z1.jpg

BELEDİYE BİNASINA SALDIRMIŞLARDI

2020’nin Nisan ayında Kars Belediyesi’ne 3 saldırgan girmiş, güvenlik personeline hakaret ettikten sonra ofisteki eşyaları parçalamıştı. Saldırganlar Z.B., F.E. ve Y.A. ‘devlet malına zarar verme’ suçlamasıyla ifadeleri alındıktan savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

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