 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.092
  • Altın 142,883
  • Dolar 3,6054
  • Euro 3,8937
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPolisten önemli duyuru!

Karşı cinsi en çok deli eden cümleler

»
Karşı cinsi en çok deli eden cümleler
Kızların ve erkeklerin bu cümleleri karşı cinsi bıktırıyor.

Kadın ve erkeklerin farklı bakış açılarından hayata dair merak edilen her konuda fikir alışverişine olanak sağlayan sosyal paylaşım platformu KizlarSoruyor.com, kadın ve erkeklere karşı cinste duymaktan bıktıkları, tüylerini diken diken eden, en nefret ettikleri cümleleri sordu. KizlarSoruyor.com kullanıcılarının cevaplarıyla, kadın ve erkeklere kabak tadı veren en klişe cümleler ortaya çıktı.

 

Kadınlar ve erkeklerin karşı cinste bıkkınlık uyandıran cümlelerini, klişelerini, genellemelerini KizlarSoruyor.com yaptığı anketle ortaya çıkardı. Birazdan okuyacağınız cümleler sizin de tepenizin tasının atmasına neden olabilir. Eğer içlerinde sizin de sarf ettiğiniz cümleler varsa, karşı cinsin o anda neler hissettiği konusunda birazdan fikir sahibi olacaksınız.

 

Günümüz erkeklerinin bıktıran cümleleri

1- Akışına bırakalım

2- Kadın milleti paragözdür

3- Aşka inanmıyorum

4- Hazır değilim

5- Evlilik çok saçma bir şey

6- Adını koymayalım

7- Whatsapp var mı?

8- Hemen kızma ya

9- Senden önce kimseyi böyle sevmedim

10- Seni üzmek istemem

11- “Rus kızı” ile başlayan cümleler

12- Türk kızlarının çoğu kezban

13- Sen hastasın kuruyorsun

14- Neyse tamam haklısın

15- Hiç kimseyi böyle sevmedim

 

Günümüz kadınlarının bıktıran cümleleri

1- Yok bir şey

2- Niye mesajıma geç cevap verdin?

3- Beni sevmiyor musun artık?

4- Niye o kızın fotoğrafını beğendin? Aranızda ne var?

5- Benden sıkıldın mı?

6- Niye bana çiçek almıyorsun?

7- Sadece “OK” diyerek verilen yanıtlar

8- Başka kızlara bakmayı biliyosun ama

9- Neredesin sen?

10- Ben seni arkadaş olarak görüyorum.

 

* Sonuçlar 2925 kız ve 2673 erkek olmak üzere toplamda 5596 kişinin katılımıyla ortaya çıkmıştır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Antonio Banderas ikinci kez kalp krizi geçirdi21 Mart 2017 Salı 11:13
  • İrem Derici 30 yaşı için uzun bir metin yazdı21 Mart 2017 Salı 10:59
  • Survivor Adem'den Sabriye'ye: Yazıklar olsun, nankör!21 Mart 2017 Salı 10:30
  • Gerçekten İşe Yarayan Anneanne Yöntemi 9 Tedavi21 Mart 2017 Salı 10:26
  • Eser West, Adem Kılıç hakkında konuştu21 Mart 2017 Salı 09:13
  • Survivor'da elemeye kim kaldı?21 Mart 2017 Salı 09:09
  • Timsaha tecavüz etti!21 Mart 2017 Salı 08:55
  • Alzheimer'lı Kadın ile Köpek Yavrusunun Kalbe Dokunan Hikayesi20 Mart 2017 Pazartesi 19:00
  • Tam 21 kg Kılıç Balığı!20 Mart 2017 Pazartesi 17:01
  • Eva Mendes’ten yeni koleksiyon20 Mart 2017 Pazartesi 16:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti