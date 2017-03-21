Karşı cinsi en çok deli eden cümleler

Kızların ve erkeklerin bu cümleleri karşı cinsi bıktırıyor.

Kadın ve erkeklerin farklı bakış açılarından hayata dair merak edilen her konuda fikir alışverişine olanak sağlayan sosyal paylaşım platformu KizlarSoruyor.com, kadın ve erkeklere karşı cinste duymaktan bıktıkları, tüylerini diken diken eden, en nefret ettikleri cümleleri sordu. KizlarSoruyor.com kullanıcılarının cevaplarıyla, kadın ve erkeklere kabak tadı veren en klişe cümleler ortaya çıktı.

Kadınlar ve erkeklerin karşı cinste bıkkınlık uyandıran cümlelerini, klişelerini, genellemelerini KizlarSoruyor.com yaptığı anketle ortaya çıkardı. Birazdan okuyacağınız cümleler sizin de tepenizin tasının atmasına neden olabilir. Eğer içlerinde sizin de sarf ettiğiniz cümleler varsa, karşı cinsin o anda neler hissettiği konusunda birazdan fikir sahibi olacaksınız.

Günümüz erkeklerinin bıktıran cümleleri

1- Akışına bırakalım

2- Kadın milleti paragözdür

3- Aşka inanmıyorum

4- Hazır değilim

5- Evlilik çok saçma bir şey

6- Adını koymayalım

7- Whatsapp var mı?

8- Hemen kızma ya

9- Senden önce kimseyi böyle sevmedim

10- Seni üzmek istemem

11- “Rus kızı” ile başlayan cümleler

12- Türk kızlarının çoğu kezban

13- Sen hastasın kuruyorsun

14- Neyse tamam haklısın

15- Hiç kimseyi böyle sevmedim

Günümüz kadınlarının bıktıran cümleleri

1- Yok bir şey

2- Niye mesajıma geç cevap verdin?

3- Beni sevmiyor musun artık?

4- Niye o kızın fotoğrafını beğendin? Aranızda ne var?

5- Benden sıkıldın mı?

6- Niye bana çiçek almıyorsun?

7- Sadece “OK” diyerek verilen yanıtlar

8- Başka kızlara bakmayı biliyosun ama

9- Neredesin sen?

10- Ben seni arkadaş olarak görüyorum.

* Sonuçlar 2925 kız ve 2673 erkek olmak üzere toplamda 5596 kişinin katılımıyla ortaya çıkmıştır.