Sol başparmak üstte

Eğer ellerinizi kenetlediğinizde sol başparmağınız üste geliyorsa, bu sizin pratik bir insan olduğunuzu gösterir. Siz asla fevri, alelacele ve düşünmeden karar veren biri değilsiniz. Bir sonuca varmadan önce artılarını ve eksilerini detaylıca düşünüyorsunuz. Sizi kandırmak oldukça zor, yalan söyleyen birini gözlerinden anlıyorsunuz. Arkadaşlarınız ve aileniz size oldukça değer veriyor ve sık sık akıl danışmak için sizin kapınızı çalıyor. Bu konuda haksız da sayılmazlar çünkü çoğu zaman onlara akılcı önerilerde bulunuyorsunuz. Ancak bu sizin çok ciddi bir insan olduğunuz anlamına gelmiyor. Aksine en durgun, en hissiz ortamları bile neşelendirmede ve hareketlendirmede sizden iyisi yok. Sosyal ortamlarda mizah yeteneğiniz tabiri caiz ise disko topu gibi parlıyor ve insanları etrafınızda topluyor. Aynı zamanda romantik birisiniz, bir ilişkiyi nasıl yürüteceğinizi gayet iyi biliyorsunuz. Nerede, ne zaman, ne söylemeniz gerektiğini çok iyi biliyorsunuz.