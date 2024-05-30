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Karşıyaka Merkez İlkokulu'nun tavanı çöktü!

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş, Karşıyaka Merkez İlkokulu’nda okul saatleri dışında tavanın çöktüğünü belirtti.
Karşıyaka Merkez İlkokulu'nun tavanı çöktü!

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Karşıyaka Merkez İlkokulu’nda okul saatleri dışında tavanın çöktüğünü belirtti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, “Eğitimde güvenlik tartışmaya açık bir konu olamaz” diyerek, Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümetin, öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alması gerektiğini kaydetti.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, eğitimde nitelik ve okulda güvenliğin her öğrencinin, öğretmenin ve okul çalışanının hakkı olduğunu ifade ederek, ülkedeki eğitim binalarının durumunun, bu temel hakların ihlal edildiğinin açık bir göstergesi olduğunu öne sürdü.

Deprem Denetim Komitesi tarafından çalışmaları yaptırılan mevcut kamu okullarının onarım, tadilat ve güçlendirme projeleri arasında vize ve keşif bedelleri tamamlanmış toplam 124 okul olduğunu belirten Maviş, Komiteden geçen 58 okulun 12’sinin kullanım dışı ve güçlendirme gerektirmeyen olarak belirlendiğini, geriye kalan 112 okulun 46’sının ihalesinin tamamlandığını, 66 okulda ise proje aşamasında çalışıldığını kaydetti.

8 Şubat’ta yaptıkları açıklamada, okullarla ilgili ortaya çıkan sonuçlar ve projelerin paylaşılmasında çok geç kalındığını ifade ettiklerini hatırlatan Burak Maviş, bugün ise bir facianın eşiğinden dönüldüğünü belirtti.

Karşıyaka Merkez İlkokulu’nda okul saatleri dışında tavanın çöktüğünü kaydeden Maviş, “İlgili okulun sadece gözlemden geçmiş olup, ‘güçlendirme gerektirmeyen okul’ olarak belirlenmiş olması ise bizler için kabul edilemezdir” dedi.

Okul binalarının güvenliğinin, yüzeysel çözümlerle veya geçici önlemlerle sağlanamayacağını belirten Maviş, “Sendikamız için öğrenci ve öğretmenlerimizin can güvenliği söz konusu olduğu zaman hiçbir riske yer yoktur” ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümeti, okul binalarının güvenliğini sağlamak için acil ve etkili adımlar atmaya çağıran KTÖS Genel Sekreteri Maviş, temel taleplerini yineledi.

Maviş talepleri; “Sadece gözlemden geçen ve/veya güçlendirme gerektirmeyen olarak belirlenmiş okulların yeniden incelenmesi, yıkım kararı alınan okullar için yeni eğitim yılı öncesi acil durum planı, güçlendirme kararı alınan okullarda uygulanacak işlemlerin, uluslararası standartlara uygun olarak ve uzman denetiminde gerçekleştirilmesi ve süreçlerin tüm aşamalarının kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılması” olarak sıraladı.

Maviş,  gerekli adımlar atılan kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

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