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Karşıyaka ve  Çamlıbel bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

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Karşıyaka ve  Çamlıbel bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.
Karşıyaka ve  Çamlıbel bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Karşıyaka ve  Çamlıbel bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile 14.00 saatleri arasında; Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve Civarı ve Şirinyalı bölgelerine elektrik verilemeyeceği açıklandı.

KIBTEK’ten yapılan açıklamaya göre, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

ÇAMLIBEL

Ayrıca, Çamlıbel Sağlık Ocağı bölgesi ile Karpaşa köy yolu ve civarında bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle 09.30-12.30 saatleri arasında Çamlıbel Sağlık Ocağı bölgesi ile Karpaşa köy yolu ve civarına elektrik verilemeyecek.

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