Karşıyaka ve Lefkoşa'da Ani Ölümler

05.02.2024 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Karşıyaka'da yaşayan Necati BAHADİ (E-54) adlı şahıs, ikamet ettiği evinde hayatını kaybetti. Yapılan dış muayenede, darp veya cebir izlerine rastlanmamış olup ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecektir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

05.02.2024 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Lefkoşa'da ikamet eden Ozan SİNELİ (E-49), ani bir rahatsızlık geçirerek ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Dış muayenede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmamış olup ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecektir. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam etmektedir.