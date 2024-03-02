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Karşıyaka’da 600 gr uyuşturucu ile yakalandı!

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Karşıyaka’da 600 gram ağırlığında uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Karşıyaka’da 600 gr uyuşturucu ile yakalandı!

Karşıyaka’da 600 gram ağırlığında uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Polisten yapılan açıklama şöyle:

“01.03.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında Karşıyaka’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında M.A.K.(E-37)’nin tasarrufunda 600 gr ağırığında hintkeneviri (kubar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.”

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