Karşıyaka’da 600 gr uyuşturucu ile yakalandı!

Karşıyaka’da 600 gram ağırlığında uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Polisten yapılan açıklama şöyle:
“01.03.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında Karşıyaka’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında M.A.K.(E-37)’nin tasarrufunda 600 gr ağırığında hintkeneviri (kubar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.”
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