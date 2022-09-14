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Karşıyaka’da bugün elektrik kesintisi yaşanacak

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KIB-TEK, Karşıyaka’da bugün 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
Karşıyaka’da bugün elektrik kesintisi yaşanacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Karşıyaka bölgesinde bugün 5 saatlik elektrik kesintisinin olacağını bildirdi.

KIB-TEK, şebeke çalışmasından dolayı Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, kahveler ve Şirinyalı bölgesi, Güzelyalı sahili, Karşıyaka dağ kısmı ve su pompası, yağ değirmeni bölgesi, köy içi ve mezarlık bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve civarına 5 saat elektrik verilemeyeceğini belirtti.

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