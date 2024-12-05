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Karşıyaka’da Evde, Bafra’da Otelde Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi

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Karşıyaka’da bir evin mutfağında çıkan yangında mutfak eşyaları zarar gördü. Bafra’da bir otelin koridorunda çıkan yangında ise şezlonglar ve deniz şemsiyeleri yandı. Her iki olayda da soruşturmalar sürüyor.
Karşıyaka’da Evde, Bafra’da Otelde Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi

Karşıyaka’da Ev Yangını
04 Aralık 2024 tarihinde saat 12:30 sıralarında, Karşıyaka’da Şafak Sokak’ta bulunan bir ikametgahın mutfağında yangın çıktı. Yangının, muhtemelen fırın rezistansının aşırı ısınıp alev alması sonucu başladığı belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, fırın ve çeşitli mutfak eşyaları yanarak zarar gördü. Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Bafra’da Otel Yangını
Aynı gün saat 03:30 sıralarında, Bafra’da faaliyet gösteren bir otelin alt geçit koridorunda yangın meydana geldi. Yangının, elektrik hatlarının kısa devre yapması sonucu başladığı değerlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, toplam 25 plastik şezlong ile 15 deniz şemsiyesi zarar gördü. Yetkililer, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

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