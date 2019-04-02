Karşıyaka'da intihar!

01.04.2019 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Karşıyaka’da sakin Howard Melton BETTELEY (E-67) ikametgahı içerisinde el bileklerini kesmek suretiyle intihar ederek yaşamını sonlandırdı.
Polis soruşturması devam ediyor
01.04.2019 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Karşıyaka’da sakin Howard Melton BETTELEY (E-67) ikametgahı içerisinde el bileklerini kesmek suretiyle intihar ederek yaşamını sonlandırdı.
Polis soruşturması devam ediyor
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