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KARŞIYAKA'DA SAHTEKARLIK

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Arızalı Parçayı "Yeni" Diye Sundu, 700 Euro Dolandırdı
KARŞIYAKA'DA SAHTEKARLIK

08 Kasım 2024 tarihinde, Karşıyaka’da 41 yaşındaki A.K., bir evin merkezi ısıtma sistemindeki arızalı elektronik kartı değiştireceğini söyleyerek dolandırıcılık yaptı. Şahıs, daha önce kullanılmış ve ikinci el olduğunu bildiği bir kartı "kullanılmamış, yeni" olarak tanıttı ve bunu ünitede kullanarak ev sahibinden sahtekarlık yoluyla 700 Euro aldı.

Polisin olayı öğrenmesi üzerine başlattığı soruşturma sonucunda, A.K. tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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