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Karşıyaka'da Sarıca dönemi kapandı

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Basketbolda İzmir'i yıllardır Süper Lig ve Avrupa'da temsil eden en önemli markası Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca dönemi sona erdi. Kaf-Kaf'ta toplamda 10 yıl görev yapan Sarıca, yeşil-kırmızılılarla 3 önemli kupa kazandı.
Karşıyaka'da Sarıca dönemi kapandı

Basketbolda İzmir'i yıllardır Süper Lig ve Avrupa'da temsil eden en önemli markası olan Karşıyaka, 26 senelik isim sponsorunu kaybettikten sonra girdiği sıkıntılı süreçte takımın sembolü antrenör Ufuk Sarıca'yla da yollarını ayırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde final hedefiyle iddialı başladığı sezon başında sponsorunu kaybedince aylardır takımın maaşlarını güçlükle ödeyebilen, geçen hafta camia desteğiyle FIBA kanalıyla ihtar çeken yabancılara para yatırmasına rağmen önce McCollum, Webb, Boutsiele ve Jefferson’u, ardından kaptanı Kenan Sipahi’yi kaybeden yeşil-kırmızılılarda toplam 10 yıllık Ufuk Sarıca dönemi de bitti.

Basketbol kariyerinde 2001-2002 sezonunda forma giydiği yeşil-kırmızılılara ilk kez 2012'de antrenör olarak gelerek tarihi başarılar yaşatan Ufuk Sarıca, kulüpte yaşanan süreçte yönetimle bir araya gelerek karşılıklı anlaşmayla vedalaştı.

Sponsorluktan ayrılmasına rağmen kulübe destek veren Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar ile de görüşen Sarıca, Şampiyonlar Ligi’ndeki Promitheas Patras maçında son kez takımla parkeye çıkıp ayrıldı.

Sarıca: "Görevimi noktalıyorum"

Ufuk Sarıca
Ufuk Sarıca

Sarıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Yunanistan'ın Promitheas Patras takımına 81-77 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok sayıda eksikleri olduğunu ve kısıtlı kadroyla mücadele ettiklerini söyledi.

Güçlü rakibe karşı kazanacak noktaya getirdiklerini ancak son anda kaybettiklerini aktaran Sarıca, şunları kaydetti:

"Rakibimizi tebrik ediyorum ama oyuncularıma da bugünkü enerjileri için teşekkür ediyorum. Ama esasında üzülerek ifade etmek istiyorum ki gelinen son noktada kulübümüzün içerisinde bulunduğu koşular ve şartlardan ötürü yaklaşık 5 yıldır büyük onur ve gururla yaptığım başantrenörlük görevini, kulüp yönetimiyle görüştükten sonra ortak karar alarak karşılıklı anlaşarak görevimi bugün noktalıyorum."

Sarıca ile 3 dev kupa

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Karşıyaka'da ilk olarak 2012-2016 yılları arasında antrenörlük yapan Ufuk Sarıca, Avrupa'da takıma 2013'te Eurochallenge Cup'ta ilk kez final oynatıp, 2014'te ilk kez Türkiye Kupası'nı, ardından Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2015'te Süper Lig şampiyonluğunu kazandırmıştı.

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Karşıyaka, Ufuk Sarıca yönetiminde 2015-2016 sezonunda Avrupa'da ilk kez EuroLeague'de yer almıştı.

Yeşil-kırmızılılardan 2016'da ayrılıp 3 sezonluk aradan sonra 2019'da geri dönen Sarıca, takımına 2021 yılında Şampiyonlar Ligi'nde, 2023'te de Süper Lig'de iki final oynattı.

Taraftarların daha önce, "Başbakan" tezahüratları yaptığı Sarıca, Karşıyaka'nın dümeninde toplam 10'uncu sezonunu geçiriyordu.

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