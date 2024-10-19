Karşıyaka'da Trafik Kazası: 68 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

18 Ekim 2024 tarihinde, saat 19:00 civarında Karşıyaka'da, anayolun güney kısmındaki bir restoranın araç park yerinden çıkan 68 yaşındaki Julie Dawn Younger, SF 523 plakalı aracıyla Girne-Güzelyurt Anayolu'na dikkatsizce giriş yaptı. Anayolda batı istikametine doğru seyreden 32 yaşındaki Kağan Topçu'nun kullandığı ML 582 plakalı aracın önünü tıkayan Younger, çarpışmaya neden oldu.

Kaza sonucu Julie Dawn Younger yaralanarak Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve acil serviste müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.