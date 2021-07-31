  • BIST 1.392,910
  • Altın 492,12
  • Dolar 8,4360
  • Euro 9,9850
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Karşıyaka’daki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

» »
Karşıyaka’daki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
Karşıyaka’daki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün öğle saatlerinde Karşıyaka köyünün güney batı kısmında ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının çevre emniyeti alınanarak büyük oranda kontrol altına alınmış bulunuyor. 

Yangına, polis itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri ile Lapta Belediyesine ait su tankerleri, bölge halkı ve askeri personel ile müdahale ediliyor.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Her burun akıntısı alerjik değildir!31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:22
  • 27 Kişi ve 7 İş Yeri Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:47
  • Akçay'da sebebi henüz tespit edilemeyen yangın31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:45
  • Ayni gün iki farklı noktayı kundakladıkları ortaya çıktı31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:43
  • Mehmetçik Belediyesi'ne ait su dalgıcı ve plastik su borusunu çaldılar31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:40
  • Haspolat'ta suçüstü yakalandı31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:38
  • Çaldığı zırhlı yeraltı kablolarını başkasına sattı31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:36
  • Gönyeli'de uyuşturucu operasyonu31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:34
  • Avcılar'ın ölüm sebebi 'kalp krizi'31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:32
  • Bakan Çavuşoğlu, 1 Ağustos dolayısı ile mesaj yayımladı31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti