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Kars'ta arazi kavgası! 6 ölü 5 yaralı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kars'ta arazi kavgası! 6 ölü 5 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında arazi yüzünden başlayan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. İlk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı katliam sonrası köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sarıkamış ilçesine bağlı Çayyazı köyünde, Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında arazi yüzünden silahlı kavga çıktı.

İlk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulans ve özel araçlarla Sarıkamış ve Kars Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

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