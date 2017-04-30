Kartal çakıldı hesaplar karıştı...

Beşiktaş en yakın takipçisi Başakşehir deplasmanında dondu kaldı! Siyah-beyazlılar 11 dakikada yediği 3 golle şampiyonluk yolunda büyük şok yaşadı! Başakşehir, lider ile puan farkını 3-1'lık galibiyet sonrası 4'e indirdi!

CENGİZ ÜNDER ŞOV YAPTI



Başakşehir'in siyah-beyazlılar karşısında ilk 18 dakikasında kaleyi bulan 3 şutu da golle sonuçlandı. 4. dakikada Cengiz Ünder, Marcelo'nun ağır kaldığı pozisyonda klas bir vuruşla gol perdesini açtı. 12'de Emmanuel Adebayor farkı 2'ye çıkaran golü attı. Cengiz Ünder, 18. dakikasında kendisinin ve 2. takımının 3. golünü atarak skoru 3-0'a getirdi. Hafta içindeki kupa maçında Fenerbahçe'ye 2 gol atan Cengiz, Beşiktaş maçında da muhteşem performansını sürdürdü ve 4 gün içinde 4. golünü atmış oldu.

ATİBA SAKATLANDI



Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 Başakşehir üstünlüğüyle sona ererken siyah-beyazlılara bir kötü haber de Atiba Hutchinson'dan geldi. 45. dakikada sakatlanan Kanadalı oyuncu maça devam edemedi ve yerini Tolgay Arslan'a bıraktı.

DEMBA BA'NIN GOLÜ YETMEDİ



Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Demba Ba 78. dakikada Cenk Tosun'un yerine oyuna girdi. 24 Mayıs 2015'ten sonra ilk kez Beşiktaş forması giyen Senegalli golcü 87. dakikada Beşiktaş'ın tek golünü kaydeden isim oldu.

TOLGAY ARSLAN YEDEK



Adanaspor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan ve orta sahada hücumları organize eden Tolgay Arslan,

29. hafta maçında yedekler arasında yer aldı.



Quaresma'nın ilk 11'e dönmesiyle Anderson Talisca da orta sahada hücuma dönük görev yerinde oynadı.

CENK TOSUN İLK 11'DE, ABOUBAKAR YEDEKLER ARASINDA



Siyah-beyazlı takımda cezası nedeniyle Adanaspor maçında görev alamayan Cenk Tosun, cezasını tamamlayarak Medipol Başakşehir karşısında saha çıktı.

Şenol Güneş, geçen hafta ilk 11'de şans verdiği Aboubakar'ı yedek bırakırken, Cenk Tosun'u forvet hattına sürdü.



Siyah-beyazlılarda ayrıca Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve Babel ilk 11'de görev aldı.



Atınç, Aboubakar ve Tolgay'ın yanı sıra Tolga Zengin, Beck, Demba Ba ile Necip Uysal, Medipol Başakşehir maçında yedek soyundu.

Teknik direktör Güneş; Gökhan İnler, Caner Erkin, Matej Mitrovic, Aras Özbiliz ve Ömer Şişmanoğlu'nu kadroda tercih etmedi.

DEMBA BA 23 AY SONRA...



Demba Ba 23 ay sonra Beşiktaş formasıyla oyuna girdi. En son 24.05.2015'te Galatasaray maçında görev yapmıştı.