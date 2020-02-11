Kartal, Doğan’ı “YAK”tı..! (4-0)

K-Pet Süper ligde Liderin en yakın takipçisi konumundaki Doğan Türk Birliği, çıktığı başkent deplasmanında Yenicami karşısında oynadığı kötü futbol sonrası 4-0 mağlup olarak zirve yarışında büyük bir yara aldı ve liderden 7 puan geriye düştü. Şampiyonluk yarışından haftalar önce kopan Yenicami ise oynadığı etkili futbol ile farklı galip gelerek moral depoladı. 18.haftanın kapanış maçında gecenin karlısı Lider Mağusa Türk Gücü oldu.