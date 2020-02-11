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Kartal, Doğan’ı “YAK”tı..! (4-0)

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Kartal, Doğan’ı “YAK”tı..! (4-0)
Kartal, Doğan’ı “YAK”tı..! (4-0)

K-Pet Süper ligde Liderin en yakın takipçisi konumundaki Doğan Türk Birliği, çıktığı başkent deplasmanında Yenicami karşısında oynadığı kötü futbol sonrası 4-0 mağlup olarak zirve yarışında büyük bir yara aldı ve liderden 7 puan geriye düştü. Şampiyonluk yarışından haftalar önce kopan Yenicami ise oynadığı etkili futbol ile farklı galip gelerek moral depoladı. 18.haftanın kapanış maçında gecenin karlısı Lider Mağusa Türk Gücü oldu.

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı.

Hakemler: Osman Özpaşa, Mustafa Torun, Engin Akkagün

Yenicami: Ercan, Tansel, H.Sadıklar, M.Göktaş, Abaka, Yasin (M.İneci dk. 72) Hascan (Fırat dk. 63) Hasan, J.Ebuka, M.Altın, Aminu (M.Amasyalı 90+1)

Doğan Türk Birliği: Cem Dursun, A.Sönmez, Kenan, Ali, Sercan, Erdinç (Koral dk. 67), Serhan, Aydın, S.Saygı (RasaQ dk. 55), Michael, WEston

Goller: 31 ve 82.Dk (P) M.Altın, 90.Dk J.Ebuka, 90+1.Dk Abaka (Yenicami)

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