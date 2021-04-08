Kartal Şampiyonluğa Uçuyor...

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması 3-0 ev sahibi siyah-beyazlıların üstünlüğü ile tamamlandı.

1. dakikada Larin'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ghezzal sağ çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

11. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Atiba meşin yuvarlağı ön direkte kafa vuruşuyla arkaya sektirdi, Cenk Tosun kale önünde topu ağlara gönderdi: 1-0

17. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Orta sahada kaptığı topla hızla hücuma çıkan Cenk Tosun ceza sahasına girerek sol çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

19. dakikada Ghezzal'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta savunma topu çok sert şekilde karşıladı. Meşin yuvarlak bir anda Davidson'un önünde kaldı. Alanyaspor'un hızlı atağında Davidson'un pasıyla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Juanfran'ın vuruşunda kaleci Ersin ayağıyla topun kaleye gitmesini engelledi.

23. dakikada Beşiktaş bir kez daha direğe takıldı. Ghezzal'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Welinton'un kafa vuruşu bir kez daha direkten döndü.

41. dakikada Juanfran'ın sağdan ortaladığı topu Bareiro müsait pozisyonda altıpas önünde auta attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Salih Uçan orta sahada Ghezzal'dan kaptığı topu sol kanatta Davidson'a gönderdi. Soldan hızla hareketlenen Davidson'un çaprazdan vuruşunda Ersin Destanoğlu topu kornere çeldi.

53. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Bareiro sağdan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, kaleci Ersin'i de geçen topu Babacar boş kale yerine auta gönderdi.

57. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Atiba ceza sahası dışı sol çaprazında Ghezzal'la buluşturdu. Cezayirli oyuncunun şık vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0

85. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Atiba orta sahadan taşıdığı topu soldan bindirme yapan N'Koudou ile buluşturdu. Sol taraftan ceza sahasına giren N'Koudou dar açısına rağmen düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0

89. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu düzgün bir vuruşla golünü attı ancak VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayılmadı.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Notlar

Bu sezon 21. galibiyetini alan ve puanını 67'ye çıkaran Beşiktaş liderliğini sürdürdü.

Siyah-beyazlı takım, 33. haftayı maç yapmadan geçen Galatasaray ile puan farkını ise 6'ya çıkardı.

2 maç sonra güldü

Beşiktaş, ligde 2 maç sonra kazandı.

Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor'a 3-0 üstünlük kurdu.

4 karşılaşma sonra gol yemedi

Beşiktaş, ligde 4 maç sonra kalesini gole kapadı.

Ligde son olarak Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği maçta gol yemeyen siyah-beyazlı ekip; Gaziantep (2-1), Medipol Başakşehir (3-2), Fenerbahçe (1-1) ve Kasımpaşa (0-1) karşılaşmalarında rakiplerine engel olamamıştı.

Beşiktaş ilk yarıda direklere takıldı

Siyah-beyazlı takımın ilk yarıda üç topu direkten döndü.

Maçın ilk saniyelerinde pozisyon bulan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın şutunda, şeni yuvarlak yan direkten döndü.

Cenk Tosun ve Welinton'un vuruşlarında da top direkten döndü ve siyah-beyazlı takım ilk yarıda farkı açma fırsatını kaçırdı.

Cenk Tosun 3 yıl 3 ay sonra Vodafone Park'ta gol sevinci yaşadı

Beşiktaş'ın ilk golünü atan Cenk Tosun, 3 yıl 3 ay sonra Vodafone Park'ta gol sevinci yaşadı.

2017-2018 sezonun devre arasında Beşiktaş'tan İngiltere'nin Everton takımına transfer olan Cenk, siyah-beyazlı formayla Dolmabahçe'deki son golünü 28 Aralık 2017'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmada gol sevinci yaşamıştı.

Beşiktaş'a kiralık olarak bu sezon dönen Cenk Tosun, ligde 3. kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı oyuncu, Gençlerbirliği karşılaşmasında fileleri iki kez havalandırmıştı.

Ghezzal'den şık gol

Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiren golü atan Rachid Ghezzal, Gençlerbirliği maçında olduğu gibi yine şık bir gol imza attı.

Bu sezon siyah-beyazlı takıma hücumda verdiği katkıyla dikkati çeken Ghezzal, ligde ikinci kez gol sevinci yaşadı.

N'Koudou 4. golünü attı

Beşiktaş'ta sonradan oyuna giren ve gol atmayı başaran Georges-Kevin N'Kouodu, bu sezon 4. kez fileleri havalandırdı.

N'Koudou, ligdeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor ve Galatasaray maçlarında da gol sevinci yaşamıştı.

De Souza cezalı duruma düştü

Aytemiz Alanyaspor karşısında sarı kart gören Josef de Souza, cezalı duruma düştü.

Bu sezon ayrıca Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor maçlarında sarı kart gören De Souza, cezası nedeniyle 34. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Aytemiz Alanyaspor üst üste 3 kez mağlup oldu

Aytemiz Alanyaspor, ligde üst üste 3. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yenen Aytemiz Alanyaspor, sonraki 3 karşılaşmada ayrıca İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 ve Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

Bu sezon 11. yenilgisini alan Aytemiz Alanyaspor, 49 puanda kaldı.

"Bu galibiyetle kendimize geldik"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçta önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, önceki 2 maçta kazanamadıklarını hatırlatarak, "Bugün güçlü bir takıma karşı kazanarak tekrar lig yarışının içine dahil olduk. Bu galibiyetle kendimize geldik. Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu, bunu gösterdikleri için oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi bir oyun oldu. İki takım da kazanmak için her şeyi yaptı. Ligin üzerinde bir maç oldu." dedi.

Rakiplerinin oyun anlayışına karşı iyi bir hazırlık yaptıklarını vurgulayan Yalçın, "Taktiğimizi ortaya koyunca ve oyuncularımızın gayreti sayesinde maç daha kolay hale geldi. Önemli galibiyetti. Bize nefes aldıran, mutluluk verici üç puan oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Sakatlık, ceza ve hastalıktan dolayı zaman zaman oyuncuların forma giyemediğine dikkati çeken Yalçın, "Milli maç arasında çok oyuncu kaybettik. Aboubakar hafta sonunda da büyük ihtimal oynamayacak. Josef de cezalı duruma düştü. Cenk Tosun hazır olmadığı halde bugün özveriyle oynadı. Ona da teşekkür ediyorum, takım için sahaya çıktı. Önemli bir oyuncu." diye konuştu.

Mensah ve Gökhan Töre'nin yeni yeni antrenmanlara başladığını vurgulayan Yalçın, şunları söyledi:

"Zor süreçten geçiyoruz, Kovid-19'dan dolayı zor lig oynanıyor. Elimizden geldiğince oyuncularımızı en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bazen hata yapabiliyoruz, hepimiz hata yapabiliyoruz. Hataya açık iş yapıyoruz. Ligin bitimine az kaldı, inşallah yolun sonunu görebiliriz."

Zaman zaman kendilerine yönelik eleştirilerin olduğunu hatırlatan Yalçın, "Siz işin görünen kısmını görüyorsunuz. Oyuncular hazır mı, içeride çok farklı olaylar var. Onları görmediğiniz için eleştiriler oluyor. İş dışarıdan görüldüğü gibi değil. Her oyuncuyu en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Taraftarların şüphesi olmasın, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

"Lider olarak devam ettiğimiz bu ligi şampiyon olarak bitirmek istiyoruz"

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, yollarına kazanarak devam ederek ligi şampiyon tamamlamak istediklerini söyledi.

Güzel bir maç oynadıklarını aktaran Kocadağ, "Kasımpaşa maçında eksik oyuncularımız vardı. Bugün itibarıyla çok az antrenman yaparak bugün sahada varını yoğunu veren oyuncularımız oldu. Hastalıktan, sakatlıktan çıkan oyuncularımız oldu, onları da yürekten kutluyorum. Teknik ekibimizi yürekten kutluyoruz. Güzel bir maç oldu, direkten dönen toplar var. Baskılı oyun ve güzel bir galibiyet. Geçen maç sonunda da söylemiştim. Beşiktaş iyi oynarsa, kendi oyununu oynarsa her şeyi yenecek güçte, bugün de bunu göstermiş olduk. Bundan sonra da Erzurum deplasmanı var. Daha sonra yine yoğun bir fikstür bizi bekliyor. Kazana kazana gidip en büyük adayı olduğumuz, lider olarak devam ettiğimiz bu ligi şampiyon olarak bitirmek istiyoruz inşallah." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın 3. bölgede oynayan bir takım olduğunu hatırlatan Kocadağ, şöyle devam etti:

"Bizim bazen isyanımız oluyor yeniden haftalar boyunca hakem konuşmak istemiyoruz ama bugün de Beşiktaş'ı oynatmamaya yönelik bir yönetim vardı. Bununla alakalı kazanıyor olmamız, bunu da görmediğimiz anlamına gelmez. Üçüncü bölgede oynayan bu kadar yoğun bir şekilde oralarda pas yapan bir takımın haftalardır penaltı alamaması da ayrı bir konu. Bunları da değerlendiriyoruz. İnşallah Erzurumspor maçı ve daha sonrası takımımızın önü açık. Taraftarımız, camiamız bu takıma güvenmeye, inanmaya devam etsinler. İnşallah şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz."

Sakatlığı sebebiyle Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyen Vincent Aboubakar'a ilişkin de açıklama yapan Kocadağ, "Aboubakar'ın Erzurum deplasmanında olması için sağlık ekibimiz çalışıyor ama henüz bir şey yok. Aboubakar konusunda sağlık ekibi de sonuçta ileriki dönemlerde daha sağlıklı dönmesi için bir çalışma yapıyor. Ne zaman hazır olursa o zaman dönecek. Bugün Cenk oynadı o da aratmadı. Diğer oyuncularımız döndü. Yoğun maç trafiği var eksikler olacaktır ama kadromuz sakatların dönemsiyle beraber gayet geniş. O yüzden eksiklikleri yaşamayacağız diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli futbolcuları ve takım kaptanı Atiba Hutchinson'un büyük bir karakter olduğunu da anlatan Kocadağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizimle oyuncular içerisinde iletişimimizi sağlayan, köprü olan bir oyuncu. Çok büyük bir değer. Atiba'nın inşallah futbol oynama isteği arzusu varsa Beşiktaş'ın kapısı onun için her zaman zaten açık. Futboldan sonra da inşallah Beşiktaş'a hizmet eder. İstanbul'da, Türkiye'de yaşamanın zaten onun için bir mutluluk kaynağı olduğunu biliyorum. Ailesi de kendisi de çok mutlu. İnşallah daha sonrasında da Beşiktaş'ta olacaktır. Cenk ile maç öncesinde de konuştuk. Gerçekten o da neredeyse hiç antrenman yapmadan fedakarlık yaparak sahaya çıktı ve golünü de attı, teşekkür ediyoruz. Hırsıyla, Beşiktaş aşkıyla bizi yalnız bırakmadı ve bugün iyi bir performans gösterdi."

"Beraberliği sağlayacak pozisyonlarımız oldu ama atamadık"

Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, rakipleri karşısında buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Tokatlı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, planlarının dışında maça ürkek başladıklarını belirterek, "Yediğimiz gol bizi geriye düşürdü. Beraberliği sağlayacak pozisyonlarımız oldu ama atamadık. İkinci yarıda da beraberliği sağlayacak pozisyonlarımız oldu ama yediğimiz talihsiz ikinci gol işimizi zorlaştırdı." dedi.

Tokatlı, Yukatel Denizlispor maçına en iyi şekilde hazırlanıp yeniden galibiyet serisi yakalamak istediklerini dile getirdi.