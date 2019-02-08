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Kartal'da çöken binada taşıyıcı kolonlar kesilmiş!

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Kartal'da çöken ve 11 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan binada taşıyıcı kolonların kesildiği ve binanın imar affına başvurduğu öğrenildi.
Kartal'da çöken binada taşıyıcı kolonlar kesilmiş!

İstanbul Kartal’da çökerek 11 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan 3 katı kaçak binanın, taşıyıcı kolonlarının kesildiği ortaya çıktı. Zemin kattaki tekstil atölyesini yan dükkanla birleştirmek için yapılan yıkım sırasında, binanın sürekli sallandığı ve pencere camlarının kırıldığı öğrenildi. Binanın imar barışına başvurduğu da belirtildi.

Bina altındaki iki dükkanın birleştirildiğini söyleyen vatandaşlar, bu esnada aradaki duvarın kırıldığını, ortada kalan kolonun ise kesildiğini kaydetti. 3 katı kaçan olan binanın altındaki tekstil atölyesinin genişletildiği kaydedildi. Atölye ve dükkan sahibinin boş olan dükkan ile atölye arasındaki duvarı kırdığı, ortada kalan kolonu ise kestiği öğrenildi.

Bu işlemlerin yapıldığı 5 gün boyunca binanın sallandığı, çalışanlara ise 2 gün izin verildiği kaydedildi. Ayrıca enkazda yapılan inceleme, bina yapılırken deniz kumu kullanıldığını da ortaya koydu. Enkazdaki yoğun deniz kabuğu dikkat çekti.

AYNI AİLEDEN BİRÇOK KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çöken binada hayatını kaybeden 11 kişiden 7’sinin isimleri belirlendi. Bu kişilerin, aynı aileden Erdoğan ve kızları Eslem (18) ile Ecrin Alemdar (11), Mustafa ile eşi Safiye, halası Saime ve annesi Safiye Alemdar olduğu öğrenildi. 45 yaşındaki Ayşe Alemdar ve 33 yaşındaki Yıldız Gündüzoğlu da hayatını kaybeden isimler arasında.

Yeni Şafak'tan Şahin Şen'in haberine göre, enkazdan yaralı olarak kurtarılanlar ise şöyle: Azra Havva Tekgöz (5), Hilal Tuana Alemdar (13), Halil İbrahim Alemdar (23), Adem Alemdar (47), Hatice Ali Efendioğlu (81), Adile Oral (77), Nazan Tekgöz (37), Güler Yılmaz (56), Bahriye Aktar (75), Tayyip Mahmut Alemdar (9), Ali Alemdar (75), Hüsniye Yaman (59), Leyla Yaman (63).

7 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Çökmenin ardından çevredeki 7 bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yıkılan binanın sağındaki 10 katlı Yunus Apartmanı’nın da risk taşıdığını söyledi. Yerlikaya, “Bakanlarla o binanın bodrumuna girdik. Kolonlar ve temelde patlamalar var. Lazer yöntemiyle binanın anlık hareketini izlemeye başladık. Çalışmanın güven ortamında yapılması için devamlı takip ediyoruz” dedi.

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