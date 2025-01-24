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Kartalkaya'daki yangın faciasında 36 çocuk can verdi

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Türkiye, Kartalkaya yangın faciasında ölenlere ağlıyor. 78 kişinin can verdiği yangında ölenlerin en az 36'sının çocuk olduğu belirlendi. Sömestr tatilinde kar tatili yapmak isteyen çocukları acı son karşıladı. Türkiye pırıl pırıl evlatlarını kaybetti.
Kartalkaya'daki yangın faciasında 36 çocuk can verdi

Kartalkaya’daki yangın faciasında kimlik tespitleri tamamlandı. Yangında 78 kişi can verdi.

KARTALKAYA’DA ÖLENLERİN İSİMLERİ
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, yaşamını yitirenlerin isimleri açıklandı.

Grand Kartal Oteli’nde meydana gelen yangında yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle:

Kartalkaya’daki yangın faciasında kimlik tespitleri tamamlandı. Yangında 78 kişi can verdi.

KARTALKAYA’DA ÖLENLERİN İSİMLERİ
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, yaşamını yitirenlerin isimleri açıklandı.

Grand Kartal Oteli’nde meydana gelen yangında yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle:

Alya Turan, Vedia Nil Apak, Nehir Sarıtaş, Ömür Kotan, Ayşe Maya Doğan, Vedat Çetiz, Mina Akişli, Alican Boduroğlu, Elif Nas Boduroğlu, Eren Bağcı, Doğa Doğan, Mavi Doğan, Pera Suyolcu, Demir Tüzgiray, Doruk Sarıtaş, Elif Derin Yalçın, Atlas Kaan Tokcan, Kemal Tokcan, Özüm Karataşlı, Esat Çetiz, Kerem Güngör, Lalin Doğan, Oya Kanpolat, Ala Dora Türkmen, Pelin Güngör, Dila İnal, Ela İnal, Sümeyye Güner, Bekir Sadık Gültekin, Muhammed Selim Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Alya Altın, Defne Tüzgiray, Sedat Çetiz, Ela Dayı, Buse Dayı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Yangın felaketine ilişkin soruşturma sürüyor. 

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