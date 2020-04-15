Karton kutunun altına saklanarak sokağa çıkma yasağını ihlal etti

6 Nisan’dan beri birçok kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen Suudi Arabistan’da karton kutunun altına gizlenerek yasağı ihlal etmeye çalışan bir kişi ile onu kameraya kaydeden bir arkadaşı gözaltına alındı.

Suudi Arabistan’ın güneyinde bulunan Cazan kentinde çekildiği söylenen görüntülerde iki kişi koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağını ilginç bir yöntemle ihlal etmeye çalıştı.

Al Arabiya’da yer alan habere göre sokağa çıkma yasağı ihlal etme gerekçesiyle her iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ülkede 6 Nisan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 4 ilde ve 5 büyük kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.