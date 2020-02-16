‘Kartondan Trump’la diyalize giren hastaya yasak geldi: Seçim kampanyasında değiliz

ABD’nin Florida eyaletinde haftada üç gün diyalize giren böbrek hastası Nelson Gibson’a, manevi destek için yanında taşıdığı, Başkan Donald Trump’ın kartondan yapılan birebir maketini bundan böyle götüremeyeceği söylendi.

Yerel TV kanalı WPBF’ye konuşan Gibson şunları söyledi: “Ailem, üç buçuk saat süren işlem sırasında yanımda olamıyor o nedenle destek için Trump’ın fotoğrafını götürüyordum. Kimse bir şey demedi. Sonra küçük boyutta maket götürmeye başladım. Sanki yanımda refakatçim var hissi veriyordu.”

Geçen cumartesi günü Port St. Lucie kentindeki diyaliz merkezine yanında Trump’la birebir ölçütteki bir maketle gittiğini anlatan Gibson şöyle devam etti: “O gün de kimse tepki göstermedi ancak salı günü tekrar gittiğimde bundan böyle maketle içeri girmeme izin verilmeyeceği söylendi. ‘Seçim kampanyası veya mitingde değiliz. Bu kadarı çok fazla’ dediler.”

Gibson’ın oğlu Eric Gibson merkez yönetimine maketin içeri alınmamasının gerekçesini sorduğunda enfeksiyon tehlikesine karşı önlem alındığının söylediğini anlatarak, “İnandırıcı gelmedi. Babamın fikir özgürlüğüne müdahale etmiş oluyorlar ve bu çok yanlış bir tutum” dedi.

Fresenius Kidney Care adlı merkezin sözcüzü Brad Puffer ise şu ifadeleri kullandı: “Bütün hastalarımızın görüşlerine saygılıyız. Kendilerine destek olacaklarını düşündükleri, makul ölçütteki eşyaları getirmelerine izin veriyoruz. Ancak bu boyuttaki bir şeye, merkezdeki görevlilerin hareket kabiliyetinden enfeksiyona kadar bir dizi riski göz önüne alarak izin veremeyiz.”

Gibson ailesi, tedaviye bu merkezde devam etmemeyi düşünebileceklerini söyledi.