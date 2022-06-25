Karzaoğlu: Yangın tamamen kontrol altında soğutma çalışmaları devam ediyor

Yangın bölgesinde sabah saatlerinde havadan yapılan keşifte Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu yer aldı.

Keşif sonrasında BRT’ye konuşan Karzaoğlu, yangının doğu kesimindeki, Mersinlik-Ardahan arasında derin vadide sıkıntı olmadığını, Ardahan-Ağıllar-Topçuköy arasında herkangi bir tütme olmadığını, Tatlısu’nun doğu kesiminde vadi içerisinde yer yer tütme olduğunu, yer ekiplerini süratle oraya sevkettiklerini anlattı.

Ercan Havaalanı’nda bekleyen yangın helikopterinin de gözlem ve sıkıntılı noktalara su takviyesi yapmak için havada olduğunu kaydeden Karzaoğlu, yangının tamamen kontrol altına alındığını duman çıkan yerlere ise yapılan müdahale ile yangının tamamen bertaraf edileceğini ifade etti.