  • BIST 3.249,42
  • Altın 980.863
  • Dolar 18.3026
  • Euro 18.2578
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Kaş açıklarında bir bottan acil durum çağrısı gönderen 300 göçmen kurtarıldı

» »
TC Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kaş'ın 103 mil güneyinde 300 göçmeni taşıyan bottan alınan acil durum çağrısı üzerine göçmenlerin kurtarıldığını duyurdu.
Kaş açıklarında bir bottan acil durum çağrısı gönderen 300 göçmen kurtarıldı

TC Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kaş'ın 103 mil güneyinde 300 göçmeni taşıyan bottan alınan acil durum çağrısı üzerine göçmenlerin kurtarıldığını duyurdu.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, dün KKTC Türk Radyo tarafından Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine (AAKKM), Kaş'ın 103 mil güneyinde, Türk arama kurtarma sahasında 300 göçmen taşıyan 20 metrelik bir botun "mayday" çağrısı olduğu, olay yerine PAOLO TOPIC kargo gemisinin yönlendirildiği bilgisi verildi.

İhbar, Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) Harekat Merkezine iletilirken, PAOLO TOPIC gemisi Türkiye saatiyle 23.47 itibarıyla çok sayıda göçmeni gemi üzerine almaya başladı.

Merkez tarafından, "İnmarsat C Telex" cihazından gemi kaptanına sahil güvenlik botları ile buluşma rotası verildi.

Genel Müdürlüğün paylaşımına göre, "PAOLO TOPIC", 300 göçmenle beraber SGK botları buluşma noktasına ulaştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dörtyol Kavşağında feci trafik kazası20 Eylül 2022 Salı 14:15
  • Rahvancıoğlu: Yoğun Bakımda Yer Yok!20 Eylül 2022 Salı 14:13
  • Doğuş Derya: "Bunlar hükümet kılığına girmiş mafyadır!"20 Eylül 2022 Salı 13:45
  • KTMMOB : "Yerel seçimler öncesi peşkeş zihniyeti"20 Eylül 2022 Salı 13:13
  • Şehir Plancıları Odası’ndan emirname iptali için ‘ara emri talebi’20 Eylül 2022 Salı 13:03
  • Şehir Plancıları Odası, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin kaldırılması kararını eleştird20 Eylül 2022 Salı 13:00
  • Feci kaza!20 Eylül 2022 Salı 12:52
  • Lefkoşa'da Yaralama,Bıçaklama ve Taşlama !20 Eylül 2022 Salı 12:14
  • Erhürman: Bu halkı bu kadar açık kamu zararına uğratmayı nasıl açıklayacaksınız?20 Eylül 2022 Salı 12:14
  • Vefat eden şahısların otopsi sonucu açıklandı20 Eylül 2022 Salı 12:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti