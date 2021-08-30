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Kas Ağrısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

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Kas Ağrısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?
Kas Ağrısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

Tempolu bir hayat yaşayan bireyler genellikle kas ağrılarından şikayetçi olur. Kas ağrıları hareket alanımızı kısıtlamakla birlikte günlük tempomuz da aksayabiliyor. Kas ağrısı için bir çok tedavi yöntemi mevcut. Çocuklarda ve yetişkinlerde görülen kas ağrıları çoğunlukla önemli bir şey değildir. Kısa sürede iyileşebilecek olan kas ağrıları sürekli tekrarlayıp kronik hale gelmişse tıbbi tedavi gerektirebilir. Merak edilen " kas ağrısı neden olur, kas ağrısı nasıl geçer, kas ağrısına ne iyi gelir" sorularının cevabı haberimizde.

Günlük hayatta kas ağrısı yaşan bireylerin aklına ilk gelen soru "kas ağrısına neler iyi gelir" oluyor genelde. İş hayatındaki stres, spor, ev temizliği derken yorulan bedenimizle birlikte kaslarımızda ağrılar olması çok normal. Evde uygulanabilecek olan yöntemlerle kas ağrılarımızı kısa sürede geçirebilir sağlıklı halimize kavuşabiliriz. Eğer kas ağrılarınız kronik hale gelmişse ve hiç bir yöntemle geçiremiyorsanız tıbbi bir tedavi gerekiyor olabilir.

KAS AĞRISI NEDEN OLUR?

Kas ağrısının bir çok nedeni olabilir. En yaygın olarak bilinen kas ağrıları şunlardır:

  • Yetersiz beslenme

Sağlıklı beslenmek vücudumuzun doğru çalışması için çok önemlidir. Birey yeterince uygun besin maddeleri alamazsa kas ağrısı ve acısı yaşayabilir. Sağlığımız için D vitamini alımı çok önemlidir.

  • Burkulma ve zorlama

Burkulma ve zorlama yada diğer türden sakatlanmalar, kas ağrısı ile rahatsızlığa sebep olabilir. Sakatlanan bölgede gergin ve ağrılı bir hissiyat oluşur.

  • Stres

Stres, hastalıklarla savaşmamız zorlaştırır. Hasta ve stresli olan insanların kaslarında, vücudun iltihaplanma ya da enfeksiyonla savaşmaya çalışmasından dolayı ağrı yaşanabilir.

  • Dehidrasyon

Solunum ve sindirim gibi temel bedensel fonksiyonların zorlaşmasına neden olur. Dehidrasyona uğramış birey şiddetli şekilde kas ağrısı yaşayabilir. Bu sebepten gün içerisinde yeterli su içmeye özen göstermeliyiz.

  • Yetersiz uyku

Uykusuzluğun vücut üzerinde ciddi bir etkisi olduğu bilinmekte. Yeterince uyku alamayan kişi kas ağrısı yaşayabilir.

  • Çok fazla spor yapmak

aktivite yapmak kasları fazla zorladığından şiddetli ağrılara neden olabilir.

KAS AĞRISI NASIL GEÇER?

  • Su tüketimini arttırın. Günde 2 lt su içmeyi unutmayın.
  • Sakatlık sonrası ağrı yaşıyorsanız ağrılı bölgeyi dinlendirerek geçirin.
  • Fiziksel aktivite sonrası ağrı yaşıyorsanız bol bol esneme hareketleri yapın ve hareket etmeye devam edin.
  • Ağrılı bölgeye buz uygulaması yaparak ağrısını hafifletebilirsiniz.
  • Ağrılı bölgeye masaj yaptırabilirsiniz.
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