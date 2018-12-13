Kasaba yönetimine her yerden görünen 315 kiloluk heykelle 'hareket çekti'

Anglo Sakson kültürünün hakaret ve küfür niteliği taşıyan meşhur 'orta parmak işareti', dev bir heykel şekline büründü. Kendi mülkiyetindeki araziye garaj inşa etmesi yerel yöneticiler tarafından 10 yıl boyunca engellenen Ted Pelkey, alışılmadık bir şekilde intikam aldı.

Bu ayın başında arazisine 5 metre uzunluğunda bir direk dikip tepesine 315 kiloluk ortak parmak işareti konduran Pelkey, heykelin iki tarafına koyduğu iki projektörle gece de görünmesini garantiye aldı.

Arazisine dev garaj inşa etmek için izin alamamış Pelkey tarafından çekilen ve taa Route 128 otoyolundan bile görülen orta parmak, kamusal sanat olarak kabul gördü.

'HAYATIMDAKİ EN HARİKA ŞEY'

ABD'nin Vermont eyaleti açık alanlarda panoları bile yasaklarken devasa orta parmağın teknik manada 'işaret' olmadığına hükmedildi.

'Kamusal sanat' kapsamına girdiği gerekçesiyle heykele dokunulmamasına çok sevinen Pelkey, "Bu bana tüm hayatım boyunca söylenen en harika şeydi" dedi.

ABD'nin 'New England' diye nitelenen eyaletlerinde, kasabalarda nüfus kalabalıklaştıkça gündelik işlerin idaresi için halk oylamasıyla bir yönetim kurulu seçiliyor. Parmak işaretinin doğrudan hedefi olan Westford yönetim kurulundan "Biz bir sakınca göremedik. Yapmış olduğunu yapma hakkı var gibi gözüküyor" açıklaması geldi.

Oysa Westford yönetim kurulu, kamyon tamir ve yeniden dönüşüm işi yapan Pelkey'in kendi arazisinde 740 metrekarelik garaj inşa etmesinde sakınca görmüştü. Sonuncusunda mühendis ve avukattan destek aldığı başvuruları defalarca reddedilen Pelkey, sonunda kasaba yöneticilerinin kendisine kişisel garez beslediğine hükmetmişti.