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Kasap: Kupayı en çok isteyen taraf olduğumuzu göstereceğiz

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Kasap açıklamasında “Gençler Birliği köklü ve büyük bir camiadır daima sahaya kazanmak için çıkar.” dedi. 
Kasap: Kupayı en çok isteyen taraf olduğumuzu göstereceğiz

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Basketbol Büyük Erkekler Liginde şampiyon bu akşam İskele Dr Fazıl Küçük Spor Salonunda oynanacak 5. Maç sonunda belirlenecek.

Caesar Larnaka Gençler Birliği koçu Hasan Kasap 2 – 2’ye gelen Basketbol final serisi sonrasında açıklama yaptı. Kasap açıklamasında “Gençler Birliği köklü ve büyük bir camiadır. Daima sahaya kazanmak için çıkar.” dedi.

Caesar Larnaka Gençler Birliği koçu Hasan Kasap 2-2’ye gelen Basketbol final serisi sonrasında açıklama yaptı. 

Kasap açıklamasında “Gençler Birliği köklü ve büyük bir camiadır daima sahaya kazanmak için çıkar.” dedi. 

Hasan Kasap sezonu 8 ay önce açtıklarını zaman zaman takımda düşüşler olabileceğini bununla birlikte derinlikli bir kadro yapısına sahip olduklarını 2-2’ye gelen seri sonrasında Çarşamba günü İskele’de oynanacak ve kupanın sahibini bulacağı maçta kupayı kaldıran taraf olmak istediklerini kaydetti. 

Kasap camiamızın ve oyuncularımızın Çarşamba günü kupayı en çok isteyen taraf olduğunu göstereceğine inandığını belirtti. Kasap Final serisinin uzun yıllardan sonra Basketbol severlere güzel bir seyir zevki verdiğini sakatlık olmadan sporun erdemine yaraşır bir final olmasını diledi.

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