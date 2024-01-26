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Kasaplar Birliği eylem yaptı… “Batma aşamasındayız”

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Kasaplar Birliği, et fiyatlarının yükselmesinden dolayı ‘kasapların’ hedef gösterilmesi üzerine eylem yaptı. Kesimhanede toplanan Kasaplar Birliği, 2 kuzu keserek, maliyetleri kamuoyuyla paylaştı.
Kasaplar Birliği eylem yaptı… “Batma aşamasındayız”

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Kesimhaneye getirilen biri koç biri kuzunun canlı kilosunun 230 TL'den alındığını belirten kasaplar, bunun üzerine yüzde 2 stopaj rakamının da eklendiğini, toplamda iki hayvanın 16 bin 330 TL tuttuğunu belirtti. Mezbahane kesim ücretinin, kesim başına 200 TL olduğunu belirten kasaplar, hayvan başına 100 TL de yakıt ödediklerini söyledi.

Kuzunun istikrarsız fiyatlarından dolayı para kazanamadıklarını belirten kasaplar, şunları kaydetti:

“Batma aşamasındayız. 200 TL’ye alıyorsunuz 500’e satıyorsunuz diyorlar ama bu kasap dükkanımıza girene kadar 550 TL maliyet tutuyor. Bizim herhangi birini eleştirme niyetimiz yok. Amacımız tüketiciyi korumak ve hükümetin dikkatini artık bu noktaya çekmek. Biz eti uyguna satıyoruz. Maliyetlerimiz ortada. Biz dükkanlarımızı kapatmak, müşterilerimizi Güney’e yollamak istemiyoruz. Hükümet bu konuya acilen el atmalı”

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