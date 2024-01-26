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Kasaplar Birliği eylemde… “ Hükümet bize yardımcı olsun”

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Kasaplar Birliği, et fiyatlarının yükselmesinden dolayı ‘kasapların’ hedef gösterilmesi üzerine eylem yaptı. Kesimhanede toplanan Kasaplar Birliği, 2 kuzu keserek, maliyetleri kamuoyuyla paylaşacak.
Kasaplar Birliği eylemde… “ Hükümet bize yardımcı olsun”

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Kuzu kesimi öncesi açıklama yapan Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, kimseye tepki amaçlı toplanmadıklarını vurgulayarak,  “Basında çıkan haberler üzerine buradayız. Pahalılığın nedeni kasaplar deniyor. Hayır değildir. Burada sizlere bunu canlı göstereceğiz. Hükümetten de istedik bize yardımcı olun dedik. Maliyetlerimizi yerinde görmelerini istedik, bunları resmileştirin dedik. Maalesef içeride memurlarının olmadığını söylediler ve göndermediler. Hükümete bir basın açıklaması ile bize yardımcı olmalarını talep edeceğiz. Dükkanlarımız kapanma noktasına geldi. Kuzu etini satamaz noktadayız. Vatandaşlarımızı kendi elimizle güneye gönderiyoruz” dedi

Akbıçak sözlerinin ardından iki kuzunun kesileceğini ve maliyetlerin paylaşılacağını kaydetti.

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