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Kasaplar Birliği ve Restorancılar Birliği ithal et talep etti

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Kasaplar Birliği ve Restorancılar Birliği ithal et talep etti
Kasaplar Birliği ve Restorancılar Birliği ithal et talep etti

Kasaplar Birliği ve Restorancılar Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile görüşerek, ülkeye ithal et getirilmesini talep etti.

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, konunun yarın Bakanlar Kurulu’nda ele alınacağını açıkladı.

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