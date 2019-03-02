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Kasaplar Federasyonu Başkanı'ndan uyarı: Sakın hazır kıyma almayın!

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"Gıda Hijyenistleri Derneği'nin aldığı numunelerin neredeyse tamamı yabancı maddeyle dolu çıktı"
Kasaplar Federasyonu Başkanı'ndan uyarı: Sakın hazır kıyma almayın!

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, hazır kıymalardan alınan numunelerin neredeyse tamamının yabancı maddelerle dolu olduğunu savunarak, “Hazır kıyma almayın” uyarısında bulundu. Yalçındağ, “Kıymayı kasaptan çektirerek alın, içinde ne olduğunu görün” dedi.

Sözcü’den İsmail Akın’ın haberine göre, kasap, market gibi perakende işletmelerde önceden çekilerek paketlenmiş kıyma satışının sürdürüldüğüne dikkat çeken Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, “Vatandaş kıymasını gözünün önünde çektirip alsın. Bunun doğrusu budur. Paketlenmiş ürünün karşısındayız” diye konuştu.

Türkiye Kasaplar Federasyonu’nun kurulduğu gün, yaptıkları ilk çalışmanın ‘dökme kıyma satışının durdurulmasına yönelik olduğunu’ hatırlatan Yalçındağ, hazır kıymanın, hem halkın hem de esnafın başının belası olduğunu söyledi.

Gıda Hijyenistleri Derneği ile çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Yalçındağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aldıkları numunelerin neredeyse tamamı yabancı maddeyle dolu çıktı. Ondan sonrada bakanlık bunu yasakladı. Vatandaşı bir beladan kurtarmış olduk. Şimdi de aynı görüşteyiz. Vatandaşa asla tavsiye etmiyoruz. İçerik olarak bakıyoruz, yüzde 20 yağlı diyor. Yani 750 gram etin, 250 gramını yağ alıyorsunuz. Aslında ucuz gibi görünse de pahalıya almış oluyorsunuz. Yani istediğiniz değil, yapanların istediğini alıyorsunuz. Onun içinde et almanın yeri kasaptır diyoruz. Şu anda hazır kıyma kesinlikle yasaktır. Gördüğünüz yerde Alo 174’e ihbarda bulunun. Bu yasaktır ve cezayı gerektirir.”

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