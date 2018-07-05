Kasaplar yeniden örgütleniyor

Toplantıya KTEZO genel Koordinatörü Hürrem Tulga başkanlık yaptı.Toplantıda Kasaplar Birliğinin yeniden resmiyet kazanması için genel kurula gidilmesi oybirliği ile kararlaştırıldı.

Genel Kurul tarihi olarak da 25 Temmuz Salı günü belirlendi.Toplantıda; kasapların kooperatif kurma çalışmalarını yürütmek ve ilgili mercilerle görüşmeler yapmak üzere “girişimci heyet “ de oluşturuldu.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga toplantıda yaptığı konuşmada, kontrollü et ithalatının önemini vurguladı .Tulga, ülkedeki açık nedeniyle fiyatların yükseldiğini de ifade etti.

Kasaplar Birliği Başkanlığını yürüten Halil Akbıçak da örgütlenmeninkaçınılmaz olduğuna vurgu yaptı.Akbıçak, yükselenfiyatlar karşısında kasapların suçlandığına işaret ederek, gerçeklerin ortaya çıkması ve konuşulması gerektiğini vurguladı.

Konuşmalarına ardından kasaplar da söz alarak görüşlerini paylaştı.