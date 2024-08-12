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Kasaplara hayvan başı 1100 TL destek ödemesi yapıldı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 4 Mayıs - 19 Haziran tarihleri arasında mezbahalarda 12 aylıktan küçük küçükbaş hayvan kesimi yapan kasaplara, hayvan başı 1100 TL destekleme ödemesi yapıldığını duyurdu
Kasaplara hayvan başı 1100 TL destek ödemesi yapıldı

 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 4 Mayıs - 19 Haziran arası (her iki tarih dahil), mezbahalarda 12 aylıktan küçük, küçükbaş hayvan kesimi yapan ve ilgili evrakları Veteriner Dairesine sunup, onaydan geçen kasaplara hayvan başı 1100 TL destekleme ödemesi yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Hak sahibi 69 kasap veya kasap işletmesine 10 milyon 129 bin 900 TL ödeme yapılmıştır. Kasaplar ödemelerini Kooperatif Merkez Bankası ve bankanın ilgili şubelerinden alabilirler.” ifadelerine yer verildi.

 

 

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